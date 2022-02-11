https://ria.ru/20220211/glyba-1772373528.html

В Саратове госпитализировали мужчину после падения на него снежной глыбы

В Саратове госпитализировали мужчину после падения на него снежной глыбы - РИА Новости, 11.02.2022

В Саратове госпитализировали мужчину после падения на него снежной глыбы

Следователи и прокуратура проводят проверки по факту госпитализации жителя Саратова, которому на голову с крыши дома рухнула снежная глыба, сообщили... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T20:30

2022-02-11T20:30

2022-02-11T20:30

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Следователи и прокуратура проводят проверки по факту госпитализации жителя Саратова, которому на голову с крыши дома рухнула снежная глыба, сообщили региональные надзорное ведомство и управление СК РФ."Сегодня, 11 февраля 2022 года, в результате схода снега и льда с крыши многоквартирного жилого дома 16 по улице Международной города Саратова пострадал мужчина, получив телесные повреждения. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.Прокуратура Ленинского района города в ходе проверки установила, что этот дом находится под управлением ООО "УК Фри ДОМ - Комфорт", и ранее управляющая компания неоднократно проводила очистку кровли от снега. Правоохранительные органы также проводят осмотр выступающих конструкций, которые принадлежат собственникам помещений в здании.Региональное управление СК РФ также сообщило, что проводит проверку по сообщению о падении снежной глыбы на 46-летнего мужчину. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и дадут объективную юридическую оценку действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши дома.Это не первый подобный случай с начала года: 6 января жительницу Саратова госпитализировали в состоянии средней тяжести после того, как на нее рухнула глыба снега с крыши многоквартирного дома, 7 января на другую женщину рухнула ледяная глыба с крыши торгового комплекса в центре города, 19 января пострадала 54-летняя женщина, на которую с крыши упала снежная глыба, 31 января пострадала 36-летняя местная жительница, на которую рухнула снежная масса с крыши дома, 1 февраля травмы получила 22-летняя девушка после падения на нее снежной массы с крыши дома, а 2 февраля - 58-летняя женщина, которой на голову рухнула ледяная глыба с крыши дома, и 36-летний мужчина, на которого сошел снег с крыши другого дома.

https://ria.ru/20220208/sneg-1771624181.html

https://ria.ru/20220208/khischeniya-1771742666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)