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В Минске при строительстве станции метро погиб рабочий
В Минске при строительстве станции метро погиб рабочий - РИА Новости, 11.02.2022
В Минске при строительстве станции метро погиб рабочий
Рабочий погиб после обрушении грунта при строительстве новой станции метро в белорусской столице, сообщил в пятницу замначальника Следственного комитета по... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:11
2022-02-11T16:11
2022-02-11T16:11
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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Рабочий погиб после обрушении грунта при строительстве новой станции метро в белорусской столице, сообщил в пятницу замначальника Следственного комитета по Минску Денис Шаман.Ранее в пятницу в МЧС Белоруссии сообщили, что на площадке строительства новой станции метро в Минске человека засыпало грунтом."Сегодня произошло обрушение грунта при строительстве метро. К сожалению, погиб один из рабочих… Сейчас проводятся необходимые следственные действия", - приводит слова Шамана общенациональное телевидение Белоруссии.
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белоруссия, минск, мчс белоруссии, в мире
В Минске при строительстве станции метро погиб рабочий
Рабочий погиб после обрушения грунта при строительстве станции метро в Минске