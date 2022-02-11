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В Минске при строительстве станции метро погиб рабочий
В Минске при строительстве станции метро погиб рабочий - РИА Новости, 11.02.2022
В Минске при строительстве станции метро погиб рабочий
Рабочий погиб после обрушении грунта при строительстве новой станции метро в белорусской столице, сообщил в пятницу замначальника Следственного комитета по... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:11
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белоруссия
минск
мчс белоруссии
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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Рабочий погиб после обрушении грунта при строительстве новой станции метро в белорусской столице, сообщил в пятницу замначальника Следственного комитета по Минску Денис Шаман.Ранее в пятницу в МЧС Белоруссии сообщили, что на площадке строительства новой станции метро в Минске человека засыпало грунтом."Сегодня произошло обрушение грунта при строительстве метро. К сожалению, погиб один из рабочих… Сейчас проводятся необходимые следственные действия", - приводит слова Шамана общенациональное телевидение Белоруссии.
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белоруссия, минск, мчс белоруссии, в мире
16:11 11.02.2022
 
В Минске при строительстве станции метро погиб рабочий

Рабочий погиб после обрушения грунта при строительстве станции метро в Минске

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Рабочий погиб после обрушении грунта при строительстве новой станции метро в белорусской столице, сообщил в пятницу замначальника Следственного комитета по Минску Денис Шаман.
Ранее в пятницу в МЧС Белоруссии сообщили, что на площадке строительства новой станции метро в Минске человека засыпало грунтом.
"Сегодня произошло обрушение грунта при строительстве метро. К сожалению, погиб один из рабочих… Сейчас проводятся необходимые следственные действия", - приводит слова Шамана общенациональное телевидение Белоруссии.
 
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