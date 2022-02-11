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Откровение украинского генерала о состоянии армии
Украинский генерал пожаловался на "бумажную" армию - РИА Новости, 11.02.2022
Откровение украинского генерала о состоянии армии
Отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием привели к возникновению в ВСУ поколения "бумажной армии", заявил в интервью "Новому времени"... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T05:07
2022-02-11T05:08
в мире
украина
вооруженные силы украины
сергей кривонос
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием привели к возникновению в ВСУ поколения "бумажной армии", заявил в интервью "Новому времени" генерал, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос."Когда в середине 1990-х финансирование вооруженных сил в том объеме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных. Выросло поколение командиров, которых я называю выросшими на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге", — рассказал он.По его словам, оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму, подразделения оценивали по порядку в спальных помещениях, а также по количеству папок, тетрадей и других документов.При этом позднее выросло поколение "Power Point-рейнджеров", которые росли на том, что делали презентации и слайды, посетовал Кривонос."Это привело к тому, что называется, в моем понимании, "мышиная возня", которая повлекла за собой то, что руководители стали вырождаться как воины, они стали штабными крысами, которые этим и занимались", — добавил генерал.Ранее Кривонос заявлял, что за пять лет из ВСУ уволились около 130 тысяч человек, хотя по официальным цифрам численность украинской армии выросла. Военачальник объяснил это манипуляциями военного руководства.
https://ria.ru/20220207/pomosch-1771553612.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, сергей кривонос
05:07 11.02.2022 (обновлено: 05:08 11.02.2022)
 
Украинский генерал пожаловался на "бумажную" армию

Генерал Кривонос: отсутствие подготовки привело к появлению на Украине "бумажной" армии

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные во время учений в Харьковской области
Украинские военные во время учений в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием привели к возникновению в ВСУ поколения "бумажной армии", заявил в интервью "Новому времени" генерал, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.
"Когда в середине 1990-х финансирование вооруженных сил в том объеме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных. Выросло поколение командиров, которых я называю выросшими на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге", — рассказал он.
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По его словам, оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму, подразделения оценивали по порядку в спальных помещениях, а также по количеству папок, тетрадей и других документов.
При этом позднее выросло поколение "Power Point-рейнджеров", которые росли на том, что делали презентации и слайды, посетовал Кривонос.
"Это привело к тому, что называется, в моем понимании, "мышиная возня", которая повлекла за собой то, что руководители стали вырождаться как воины, они стали штабными крысами, которые этим и занимались", — добавил генерал.
Ранее Кривонос заявлял, что за пять лет из ВСУ уволились около 130 тысяч человек, хотя по официальным цифрам численность украинской армии выросла. Военачальник объяснил это манипуляциями военного руководства.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСергей Кривонос
 
 
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