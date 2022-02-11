https://ria.ru/20220211/general-1772187467.html
Откровение украинского генерала о состоянии армии
Украинский генерал пожаловался на "бумажную" армию - РИА Новости, 11.02.2022
Откровение украинского генерала о состоянии армии
Отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием привели к возникновению в ВСУ поколения "бумажной армии", заявил в интервью "Новому времени"... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T05:07
2022-02-11T05:07
2022-02-11T05:08
в мире
украина
вооруженные силы украины
сергей кривонос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114778_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_2ba5c96ce37897aaca120c0e822613b3.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием привели к возникновению в ВСУ поколения "бумажной армии", заявил в интервью "Новому времени" генерал, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос."Когда в середине 1990-х финансирование вооруженных сил в том объеме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных. Выросло поколение командиров, которых я называю выросшими на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге", — рассказал он.По его словам, оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму, подразделения оценивали по порядку в спальных помещениях, а также по количеству папок, тетрадей и других документов.При этом позднее выросло поколение "Power Point-рейнджеров", которые росли на том, что делали презентации и слайды, посетовал Кривонос."Это привело к тому, что называется, в моем понимании, "мышиная возня", которая повлекла за собой то, что руководители стали вырождаться как воины, они стали штабными крысами, которые этим и занимались", — добавил генерал.Ранее Кривонос заявлял, что за пять лет из ВСУ уволились около 130 тысяч человек, хотя по официальным цифрам численность украинской армии выросла. Военачальник объяснил это манипуляциями военного руководства.
https://ria.ru/20220207/pomosch-1771553612.html
https://ria.ru/20220206/ukraina-1771355637.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114778_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9c49aab6752b13260c3db9b6fe123a5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, сергей кривонос
05:07 11.02.2022 (обновлено: 05:08 11.02.2022)
Украинский генерал пожаловался на "бумажную" армию
Генерал Кривонос: отсутствие подготовки привело к появлению на Украине "бумажной" армии
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости.
Отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием привели к возникновению в ВСУ поколения "бумажной армии", заявил
в интервью "Новому времени" генерал, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.
"Когда в середине 1990-х финансирование вооруженных сил в том объеме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных. Выросло поколение командиров, которых я называю выросшими на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге", — рассказал он.
По его словам, оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму, подразделения оценивали по порядку в спальных помещениях, а также по количеству папок, тетрадей и других документов.
При этом позднее выросло поколение "Power Point-рейнджеров", которые росли на том, что делали презентации и слайды, посетовал Кривонос.
"Это привело к тому, что называется, в моем понимании, "мышиная возня", которая повлекла за собой то, что руководители стали вырождаться как воины, они стали штабными крысами, которые этим и занимались", — добавил генерал.
Ранее Кривонос заявлял, что за пять лет из ВСУ
уволились около 130 тысяч человек, хотя по официальным цифрам численность украинской армии выросла. Военачальник объяснил это манипуляциями военного руководства.