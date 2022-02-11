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Заявки на прокачку газа через Украину снижаются

Заявки на прокачку газа через Украину снижаются - РИА Новости, 11.02.2022

Заявки на прокачку газа через Украину снижаются

Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему снижаются, поставок по газопроводу "Ямал-Европа" из России нет, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:41

2022-02-11T09:41

2022-02-11T09:41

экономика

украина

россия

европа

оператор гтс украины

газпром

северный поток

eustream

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему снижаются, поставок по газопроводу "Ямал-Европа" из России нет, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" и площадки аукционов GSA Platform.Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 10 февраля составляли 57,7 миллиона кубометров, а на 11 февраля - 53,2 миллиона кубометров. Это ниже на 7,8%, следует из данных "Оператора ГТС Украины".Данные по ужгородскому коридору (по нему идет основной объем украинского транзита газа из России) указывают, что объем заявок снизился на 13,3%. Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, 10 февраля составили 30,8 миллиона кубометров в сутки, а на 11 февраля снизились до 26,7 миллиона кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров сутки). При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.Что касается "Ямала-Европы", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот."Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах. Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.

украина

россия

европа

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экономика, украина, россия, европа, оператор гтс украины, газпром, северный поток, eustream