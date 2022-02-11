https://ria.ru/20220211/fsb-1772209433.html

В России разоблачили новую сеть подпольных торговцев оружием

В России разоблачили новую сеть подпольных торговцев оружием - РИА Новости, 11.02.2022

В России разоблачили новую сеть подпольных торговцев оружием

Новая сеть подпольных торговцев оружием разгромлена сразу в 20 субъектах России, от Архангельской области до Москвы, Крыма и Дальнего Востока, сообщает в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:51

2022-02-11T09:51

2022-02-11T09:51

ивановская область

хабаровский край

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ак-103

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Новая сеть подпольных торговцев оружием разгромлена сразу в 20 субъектах России, от Архангельской области до Москвы, Крыма и Дальнего Востока, сообщает в пятницу ФСБ РФ."Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту… Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - говорится в релизе.Обыски прошли в январе-феврале этого года в Москве и Подмосковье, на юге (Кубань, Крым), Северном Кавказе (Дагестан, Ингушетия), в регионах Центральной (Воронежская, Ивановская области), Северо-Запада (Архангельская область) до Урала (Челябинская область) и Дальнего Востока (Хабаровский край).Среди изъятых "трофеев" как оружие времен Великой Отечественной войны (немецкий пулемет MG-42, советский ДП-27, винтовки СКС, пистолеты-пулеметы ППС), так и современное оружие (АК-103, пистолеты Desert Eagle), в том числе предназначенное для спецназа (бесшумный автомат "Вал", бесшумная снайперская винтовка "Винторез").Также изъято свыше 17 кило взрывчатки 176 ручных гранат, 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра, более 27 тысяч патронов.Прекращена деятельность 26 подпольных мастерских.

https://ria.ru/20220103/oruzhie-1766466386.html

ивановская область

хабаровский край

москва

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ивановская область, хабаровский край, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ак-103