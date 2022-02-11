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Лучшие фото недели: бешеная гонка, королевский торт и карантинный отель
Лучшие фото недели: бешеная гонка, королевский торт и карантинный отель - РИА Новости, 11.02.2022
Лучшие фото недели: бешеная гонка, королевский торт и карантинный отель
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 11.02.2022
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фото
brit awards
лондон
новосибирск
зима
протесты
тверская область
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
лондон
новосибирск
зима
тверская область
мадагаскар
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фото, фото, brit awards, лондон, новосибирск, зима, протесты, тверская область, мадагаскар, лос-анджелес, виктория синицина, никита кацалапов, чикаго, олимпийские игры, москва, елизавета ii, камила валиева, канада, пекин, коронавирус covid-19, владимир путин, эммануэль макрон, новая зеландия, гавана, великобритания, кабул, анджелина джоли (войт), вашингтон, мексика, йоханнесбург, сенегал, дуа липа, боливия, россия, белоруссия, кения
11:30 11.02.2022 (обновлено: 20:09 11.02.2022)
 

Лучшие фото недели: бешеная гонка, королевский торт и карантинный отель

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Телеведущая Майя Джама перед церемонией вручения музыкальной премии Brit Awards 2022 в Лондоне.

Майя Джэма перед церемонией Brit Awards 2022 в Лондоне
1 из 30

Телеведущая Майя Джама перед церемонией вручения музыкальной премии Brit Awards 2022 в Лондоне.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AFP 2022 / Dave Chan

Митингующие играют в хоккей во время акции против коронавирусных ограничений в Канаде.

Протестующие играют в уличный хоккей во время протеста против коронавирусных ограничений в Канаде
2 из 30

Митингующие играют в хоккей во время акции против коронавирусных ограничений в Канаде.

© AFP 2022 / Dave Chan
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Медики у номера журналиста, получившего положительный результат теста на COVID-19, в карантинном отеле на Олимпиаде в Пекине.

Медицинские сотрудники в защитных костюмах у номера журналиста с положительным тестом на CoVID-19 в карантинном отеле Rooy Hotels в Пекине
3 из 30

Медики у номера журналиста, получившего положительный результат теста на COVID-19, в карантинном отеле на Олимпиаде в Пекине.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Камила Валиева выступает с короткой программой в командных соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх.

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с короткой программой в командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
4 из 30

Камила Валиева выступает с короткой программой в командных соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
5 из 30

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Девушки в форме бортпроводников компании Aurora встречают гостей Национальной выставки гражданской авиации NAIS-2022 в Москве.

Девушки в форме бортпроводников авиакомпании Aurora на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
6 из 30

Девушки в форме бортпроводников компании Aurora встречают гостей Национальной выставки гражданской авиации NAIS-2022 в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AFP 2022 / Marty Melville

Участница акции протеста против коронавирусных ограничений у здания парламента Новой Зеландии сидит на мостовой перед полицейскими.

Женщина сидит перед полицией во время протеста на территории парламента в Веллингтоне, Новая Зеландия
7 из 30

Участница акции протеста против коронавирусных ограничений у здания парламента Новой Зеландии сидит на мостовой перед полицейскими.

© AFP 2022 / Marty Melville
© AFP 2022 / Yamil Lage

Сильный ветер поднимает волну в Гаване.

Сильный ветер поднимает волну в Гаване, Куба
8 из 30

Сильный ветер поднимает волну в Гаване.

© AFP 2022 / Yamil Lage
© AP Photo / Joe Giddens/Pool

Королева Великобритании Елизавета II готовится разрезать торт, приготовленный к ее Платиновому юбилею — 70-летию восшествия на престол.

Королева Великобритании Елизавета II разрезает торт во время празднования Платинового юбилея в Сандрингемском дворце, Англия
9 из 30

Королева Великобритании Елизавета II готовится разрезать торт, приготовленный к ее Платиновому юбилею — 70-летию восшествия на престол.

© AP Photo / Joe Giddens/Pool
© AP Photo / Juan Karita

На улицы Ла-Паса в Боливии после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, вернулся яркий фольклорный карнавал.

Торжественное открытие карнавальных торжеств в Ла-Пасе, Боливия
10 из 30

На улицы Ла-Паса в Боливии после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, вернулся яркий фольклорный карнавал.

© AP Photo / Juan Karita
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Боевые машины пехоты (БМП-2) во время совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость".

Россия и Белоруссия начала совместные учения Союзная решимость - 2022
11 из 30

Боевые машины пехоты (БМП-2) во время совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© AFP 2022 / Jalaa Marey

Израильтяне купаются в горячем источнике Эйн-Джонс в разрушенном здании неподалеку от границы с Иорданией.

Израильтяне купаются в бассейне с горячим источником в разрушенном здании, недалеко от границы с Иорданией
12 из 30

Израильтяне купаются в горячем источнике Эйн-Джонс в разрушенном здании неподалеку от границы с Иорданией.

© AFP 2022 / Jalaa Marey
© REUTERS / Mussa Qawasma

Палестинка обращается к израильским военным во время акции протеста после убийства трех боевиков в Хевроне.

Палестинская женщина перед израильскими войсками во время акции протеста против убийства израильскими войсками трех палестинских боевиков в Хевроне
13 из 30

Палестинка обращается к израильским военным во время акции протеста после убийства трех боевиков в Хевроне.

© REUTERS / Mussa Qawasma
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba

Волонтеры тушат пожар в кенийском национальном парке Абердэр.

Люди пытаются остановить распространение пожара в национальном парке Абердэр в Кении
14 из 30

Волонтеры тушат пожар в кенийском национальном парке Абердэр.

© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча между московским ЦСКА и берлинской "Альбой" на чемпионате баскетбольной Евролиги.

Девушки из группы поддержки ПБК ЦСКА выступают в перерыве матча 23-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2021/2022
15 из 30

Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча между московским ЦСКА и берлинской "Альбой" на чемпионате баскетбольной Евролиги.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© REUTERS / Antara Foto/Iggoy el Fitra

Жокей принимает участие в традиционной гонке быков Паку джави, проводимой на рисовом поле на Западной Суматре.

Жокей принимает участие в Паку Джави, традиционных коровьих бегах, проводимых на рисовом поле в регентстве Танах-Датар, провинция Западная Суматра, Индонезия
16 из 30

Жокей принимает участие в традиционной гонке быков Паку джави, проводимой на рисовом поле на Западной Суматре.

© REUTERS / Antara Foto/Iggoy el Fitra
© AFP 2022 / Guillem Sartorio

Зрители ждут начала парада на фестивале света в Йоханнесбурге.

Люди ждут начала парада на Брикстонском фестивале света в Йоханнесбурге
17 из 30

Зрители ждут начала парада на фестивале света в Йоханнесбурге.

© AFP 2022 / Guillem Sartorio
© AFP 2022 / Getty Images/Jason Koerner

Певица Дуа Липа выступает на арене FTX в Майами во время турне по Северной Америке.

Дуа Липа выступает на сцене во время тура Dua Lipa Future Nostalgia Tour на FTX Arena, Флорида
18 из 30

Певица Дуа Липа выступает на арене FTX в Майами во время турне по Северной Америке.

© AFP 2022 / Getty Images/Jason Koerner
© AP Photo / Hussein Malla

Талибы совершают вечернюю молитву в супермаркете в Кабуле.

Бойцы Талибана молятся в супермаркете в Кабуле, Афганистан
19 из 30

Талибы совершают вечернюю молитву в супермаркете в Кабуле.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Tom Brenner

Анджелина Джоли выступает перед американским сенатом в Вашингтоне.

Анджелина Джоли выступает рядом с членами Конгресса в Вашингтоне, США
20 из 30

Анджелина Джоли выступает перед американским сенатом в Вашингтоне.

© REUTERS / Tom Brenner
© AP Photo / Armando Solis

Белые пеликаны на рыбацком острове Петатан в Мексике.

Турист кормит пеликанов в Мексика
21 из 30

Белые пеликаны на рыбацком острове Петатан в Мексике.

© AP Photo / Armando Solis
© AP Photo / Sylvain Cherkaoui

Сенегальские болельщики празднуют возвращение футбольной сборной, выигравшей Кубок Африки.

Сенегальские футбольные болельщики празднуют возвращение своей национальной сборной в Дакаре
22 из 30

Сенегальские болельщики празднуют возвращение футбольной сборной, выигравшей Кубок Африки.

© AP Photo / Sylvain Cherkaoui
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Снос гостиницы "Варшава" у метро "Октябрьская" в Москве.

Рабочие во время сноса здания гостиницы Варшава у метро Октябрьская в Москве
23 из 30

Снос гостиницы "Варшава" у метро "Октябрьская" в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольной программой танцев командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
24 из 30

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© REUTERS / Alkis Konstantinidis

Последствия циклона "Бацирай" на Мадагаскаре.

Последствия циклона Бацирай на Мадагаскаре
25 из 30

Последствия циклона "Бацирай" на Мадагаскаре.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© REUTERS / David Swanson

Женщина гуляет с собакой в Лос-Анджелесе.

Женщина гуляет с собакой в Лос-Анджелесе
26 из 30

Женщина гуляет с собакой в Лос-Анджелесе.

© REUTERS / David Swanson
© AP Photo / Nam Y. Huh

Мужчина скатывается с горы в Чикаго.

Мужчина катается с горки в Чикаго
27 из 30

Мужчина скатывается с горы в Чикаго.

© AP Photo / Nam Y. Huh
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКалязинская колокольня в Тверской области после реставрации.
Калязинская колокольня в Тверской области после реставрации
28 из 30
Калязинская колокольня в Тверской области после реставрации.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Мальчик едет на осле в пригороде Каира.

Мальчик едет на своем осле в деревне на окраине Каира
29 из 30

Мальчик едет на осле в пригороде Каира.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Прохожие на Михайловской набережной в Новосибирске.

Прохожие на Михайловской набережной в Новосибирске
30 из 30

Прохожие на Михайловской набережной в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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