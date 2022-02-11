Лучшие фото недели: бешеная гонка, королевский торт и карантинный отель
Телеведущая Майя Джама перед церемонией вручения музыкальной премии Brit Awards 2022 в Лондоне.
Телеведущая Майя Джама перед церемонией вручения музыкальной премии Brit Awards 2022 в Лондоне.
Митингующие играют в хоккей во время акции против коронавирусных ограничений в Канаде.
Митингующие играют в хоккей во время акции против коронавирусных ограничений в Канаде.
Медики у номера журналиста, получившего положительный результат теста на COVID-19, в карантинном отеле на Олимпиаде в Пекине.
Медики у номера журналиста, получившего положительный результат теста на COVID-19, в карантинном отеле на Олимпиаде в Пекине.
Камила Валиева выступает с короткой программой в командных соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх.
Камила Валиева выступает с короткой программой в командных соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле.
Девушки в форме бортпроводников компании Aurora встречают гостей Национальной выставки гражданской авиации NAIS-2022 в Москве.
Девушки в форме бортпроводников компании Aurora встречают гостей Национальной выставки гражданской авиации NAIS-2022 в Москве.
Участница акции протеста против коронавирусных ограничений у здания парламента Новой Зеландии сидит на мостовой перед полицейскими.
Участница акции протеста против коронавирусных ограничений у здания парламента Новой Зеландии сидит на мостовой перед полицейскими.
Сильный ветер поднимает волну в Гаване.
Королева Великобритании Елизавета II готовится разрезать торт, приготовленный к ее Платиновому юбилею — 70-летию восшествия на престол.
Королева Великобритании Елизавета II готовится разрезать торт, приготовленный к ее Платиновому юбилею — 70-летию восшествия на престол.
На улицы Ла-Паса в Боливии после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, вернулся яркий фольклорный карнавал.
На улицы Ла-Паса в Боливии после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, вернулся яркий фольклорный карнавал.
Боевые машины пехоты (БМП-2) во время совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость".
Боевые машины пехоты (БМП-2) во время совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость".
Израильтяне купаются в горячем источнике Эйн-Джонс в разрушенном здании неподалеку от границы с Иорданией.
Израильтяне купаются в горячем источнике Эйн-Джонс в разрушенном здании неподалеку от границы с Иорданией.
Палестинка обращается к израильским военным во время акции протеста после убийства трех боевиков в Хевроне.
Палестинка обращается к израильским военным во время акции протеста после убийства трех боевиков в Хевроне.
Волонтеры тушат пожар в кенийском национальном парке Абердэр.
Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча между московским ЦСКА и берлинской "Альбой" на чемпионате баскетбольной Евролиги.
Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча между московским ЦСКА и берлинской "Альбой" на чемпионате баскетбольной Евролиги.
Жокей принимает участие в традиционной гонке быков Паку джави, проводимой на рисовом поле на Западной Суматре.
Жокей принимает участие в традиционной гонке быков Паку джави, проводимой на рисовом поле на Западной Суматре.
Зрители ждут начала парада на фестивале света в Йоханнесбурге.
Певица Дуа Липа выступает на арене FTX в Майами во время турне по Северной Америке.
Певица Дуа Липа выступает на арене FTX в Майами во время турне по Северной Америке.
Талибы совершают вечернюю молитву в супермаркете в Кабуле.
Талибы совершают вечернюю молитву в супермаркете в Кабуле.
Анджелина Джоли выступает перед американским сенатом в Вашингтоне.
Белые пеликаны на рыбацком острове Петатан в Мексике.
Белые пеликаны на рыбацком острове Петатан в Мексике.
Сенегальские болельщики празднуют возвращение футбольной сборной, выигравшей Кубок Африки.
Сенегальские болельщики празднуют возвращение футбольной сборной, выигравшей Кубок Африки.
Снос гостиницы "Варшава" у метро "Октябрьская" в Москве.
Снос гостиницы "Варшава" у метро "Октябрьская" в Москве.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.
Последствия циклона "Бацирай" на Мадагаскаре.
Женщина гуляет с собакой в Лос-Анджелесе.
Мужчина скатывается с горы в Чикаго.
Мужчина скатывается с горы в Чикаго.
Мальчик едет на осле в пригороде Каира.
Прохожие на Михайловской набережной в Новосибирске.
Прохожие на Михайловской набережной в Новосибирске.