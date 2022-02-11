https://ria.ru/20220211/evropa-1772204588.html

Европейцам придется терпеть повышение цен в 2022 году, заявил эксперт

Европейцам придется терпеть повышение цен в 2022 году, заявил эксперт - РИА Новости, 11.02.2022

Европейцам придется терпеть повышение цен в 2022 году, заявил эксперт

Жителям Евросоюза придется жить с повышенными ценами в 2022 году, поскольку инфляция разогнулась на фоне скачка цен на энергоносители, но это временно, заявил... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:23

2022-02-11T09:23

2022-02-11T09:23

экономика

европа

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Жителям Евросоюза придется жить с повышенными ценами в 2022 году, поскольку инфляция разогнулась на фоне скачка цен на энергоносители, но это временно, заявил РИА Новости президент Orcadia Asset Management Этьен де Каллатай.Еврокомиссия в зимнем экономическим прогнозе резко подняла оценку инфляции в Евросоюзе на 2022 год на фоне высоких цен на энергию - до 3,9% с 2,5%."В начале 2022 года в Европе действительно наблюдается значительный инфляционный всплеск, это вызвано в основном впечатляющим ростом цен на энергоносители... Эта инфляция может длиться немного дольше, чем первоначально предполагалось, но безудержно поднявшиеся цены на энергию достигли потолка", - сказал он.Эксперт считает, что ситуация с ценами "должна успокоится" и больше "не генерировать рост потребительских цен".Еврокомиссия в зимнем экономическим прогнозе пишет, что цены на энергоносители в Евросоюзе останутся основным двигателем динамики потребительских цен в 2022 году. Оптовые цены на газ на спотовых рынках в ЕС могут стабилизироваться со второго квартала. При этом цены в 2022 году могут быть выше, чем предполагалось осенью, а опуститься они могут весной 2023 года, считает ЕК.

https://ria.ru/20220209/krizis-1771801662.html

https://ria.ru/20220206/borrel-1771370629.html

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экономика, европа, евросоюз, еврокомиссия