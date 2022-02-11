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Европейцам придется терпеть повышение цен в 2022 году, заявил эксперт
Европейцам придется терпеть повышение цен в 2022 году, заявил эксперт - РИА Новости, 11.02.2022
Европейцам придется терпеть повышение цен в 2022 году, заявил эксперт
Жителям Евросоюза придется жить с повышенными ценами в 2022 году, поскольку инфляция разогнулась на фоне скачка цен на энергоносители, но это временно, заявил... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:23
2022-02-11T09:23
экономика
европа
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Жителям Евросоюза придется жить с повышенными ценами в 2022 году, поскольку инфляция разогнулась на фоне скачка цен на энергоносители, но это временно, заявил РИА Новости президент Orcadia Asset Management Этьен де Каллатай.Еврокомиссия в зимнем экономическим прогнозе резко подняла оценку инфляции в Евросоюзе на 2022 год на фоне высоких цен на энергию - до 3,9% с 2,5%."В начале 2022 года в Европе действительно наблюдается значительный инфляционный всплеск, это вызвано в основном впечатляющим ростом цен на энергоносители... Эта инфляция может длиться немного дольше, чем первоначально предполагалось, но безудержно поднявшиеся цены на энергию достигли потолка", - сказал он.Эксперт считает, что ситуация с ценами "должна успокоится" и больше "не генерировать рост потребительских цен".Еврокомиссия в зимнем экономическим прогнозе пишет, что цены на энергоносители в Евросоюзе останутся основным двигателем динамики потребительских цен в 2022 году. Оптовые цены на газ на спотовых рынках в ЕС могут стабилизироваться со второго квартала. При этом цены в 2022 году могут быть выше, чем предполагалось осенью, а опуститься они могут весной 2023 года, считает ЕК.
https://ria.ru/20220209/krizis-1771801662.html
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экономика, европа, евросоюз, еврокомиссия
09:23 11.02.2022
 
Европейцам придется терпеть повышение цен в 2022 году, заявил эксперт

Президент Orcadia Asset Management де Каллатай назвал рост цен в Европе временным явлением

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКупюры евро
Купюры евро - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Жителям Евросоюза придется жить с повышенными ценами в 2022 году, поскольку инфляция разогнулась на фоне скачка цен на энергоносители, но это временно, заявил РИА Новости президент Orcadia Asset Management Этьен де Каллатай.
Еврокомиссия в зимнем экономическим прогнозе резко подняла оценку инфляции в Евросоюзе на 2022 год на фоне высоких цен на энергию - до 3,9% с 2,5%.
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"В начале 2022 года в Европе действительно наблюдается значительный инфляционный всплеск, это вызвано в основном впечатляющим ростом цен на энергоносители... Эта инфляция может длиться немного дольше, чем первоначально предполагалось, но безудержно поднявшиеся цены на энергию достигли потолка", - сказал он.
Эксперт считает, что ситуация с ценами "должна успокоится" и больше "не генерировать рост потребительских цен".
"В мире нет недостатка в газе и нефти, и нынешняя напряженность частично связана с политическими факторами в Центральной Европе, которые, безусловно, серьезны, но для которых, похоже, появляется решение", - добавил он.
Еврокомиссия в зимнем экономическим прогнозе пишет, что цены на энергоносители в Евросоюзе останутся основным двигателем динамики потребительских цен в 2022 году. Оптовые цены на газ на спотовых рынках в ЕС могут стабилизироваться со второго квартала. При этом цены в 2022 году могут быть выше, чем предполагалось осенью, а опуститься они могут весной 2023 года, считает ЕК.
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