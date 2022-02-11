Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/espch-1772327891.html
Жители ЛНР направили 185 жалоб в ЕСПЧ в 2021 году
Жители ЛНР направили 185 жалоб в ЕСПЧ в 2021 году - РИА Новости, 11.02.2022
Жители ЛНР направили 185 жалоб в ЕСПЧ в 2021 году
Сотрудники генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики помогли в 2021 году составить пострадавшим от обстрелов жителям ЛНР составить 185... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:54
2022-02-11T17:04
ситуация в днр и лнр
лнр
европейский суд по правам человека (еспч)
россия
киев
москва
международный уголовный суд
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761414377_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4fba09e8f7cba5246f6fe3feb571080e.jpg
ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики помогли в 2021 году составить пострадавшим от обстрелов жителям ЛНР составить 185 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры ЛНР исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора ЛНР Роман Губайдулин.С начала конфликта на востоке Украины Луганская и Донецкая народные республики подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева в Донбассе, они приняты к рассмотрению."Консультативная помощь оказана 463 гражданам, в результате которой гражданами подготовлено 185 жалоб в ЕСПЧ", - сказал Губайдулин. Жалобы отправлены в ЕСПЧ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220211/vsu-1772262848.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761414377_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2e74583301168d5aa901b6bf0f26a410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, лнр, европейский суд по правам человека (еспч), россия, киев, москва, международный уголовный суд, оон, нато, в мире
16:54 11.02.2022 (обновлено: 17:04 11.02.2022)
 
Жители ЛНР направили 185 жалоб в ЕСПЧ в 2021 году

Генпрокуратура ЛНР: в 2021 году жители республики направили 185 жалоб в ЕСПЧ

© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики помогли в 2021 году составить пострадавшим от обстрелов жителям ЛНР составить 185 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры ЛНР исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора ЛНР Роман Губайдулин.
С начала конфликта на востоке Украины Луганская и Донецкая народные республики подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева в Донбассе, они приняты к рассмотрению.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 13:09
ВСУ продолжают подготовку к активным боевым действиям, заявили в ЛНР
"Консультативная помощь оказана 463 гражданам, в результате которой гражданами подготовлено 185 жалоб в ЕСПЧ", - сказал Губайдулин. Жалобы отправлены в ЕСПЧ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)РоссияКиевМоскваМеждународный уголовный судООННАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала