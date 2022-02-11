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Жители ЛНР направили 185 жалоб в ЕСПЧ в 2021 году

Жители ЛНР направили 185 жалоб в ЕСПЧ в 2021 году - РИА Новости, 11.02.2022

Жители ЛНР направили 185 жалоб в ЕСПЧ в 2021 году

Сотрудники генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики помогли в 2021 году составить пострадавшим от обстрелов жителям ЛНР составить 185... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:54

2022-02-11T16:54

2022-02-11T17:04

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ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики помогли в 2021 году составить пострадавшим от обстрелов жителям ЛНР составить 185 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры ЛНР исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора ЛНР Роман Губайдулин.С начала конфликта на востоке Украины Луганская и Донецкая народные республики подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева в Донбассе, они приняты к рассмотрению."Консультативная помощь оказана 463 гражданам, в результате которой гражданами подготовлено 185 жалоб в ЕСПЧ", - сказал Губайдулин. Жалобы отправлены в ЕСПЧ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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ситуация в днр и лнр, лнр, европейский суд по правам человека (еспч), россия, киев, москва, международный уголовный суд, оон, нато, в мире