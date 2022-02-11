https://ria.ru/20220211/epivakkorona-1772300589.html

В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии

В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии - РИА Новости, 11.02.2022

В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии

Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции дыхания, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:15

2022-02-11T15:15

2022-02-11T15:27

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции дыхания, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор"."Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания, что особенно важно при применении вакцины у пожилых людей, часто страдающих заболеваниями бронхолегочной системы. Вакцина "ЭпиВакКорона-Н", как и "ЭпиВакКорона", не оказывают повреждающего действия на показатели гемостаза", - говорится в сообщении.Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет свидетельствуют о том, что препарат обладает высоким профилем безопасности, подчеркнули в центре.

https://ria.ru/20210828/otlichiya-1747644485.html

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