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В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии
В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии - РИА Новости, 11.02.2022
В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии
Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции дыхания, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:15
2022-02-11T15:15
2022-02-11T15:27
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции дыхания, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор"."Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания, что особенно важно при применении вакцины у пожилых людей, часто страдающих заболеваниями бронхолегочной системы. Вакцина "ЭпиВакКорона-Н", как и "ЭпиВакКорона", не оказывают повреждающего действия на показатели гемостаза", - говорится в сообщении.Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет свидетельствуют о том, что препарат обладает высоким профилем безопасности, подчеркнули в центре.
https://ria.ru/20210828/otlichiya-1747644485.html
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15:15 11.02.2022 (обновлено: 15:27 11.02.2022)
В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии
Центр "Вектор": "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций