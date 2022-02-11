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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220211/epivakkorona-1772300589.html
В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии
В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии - РИА Новости, 11.02.2022
В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии
Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции дыхания, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:15
2022-02-11T15:27
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции дыхания, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор"."Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания, что особенно важно при применении вакцины у пожилых людей, часто страдающих заболеваниями бронхолегочной системы. Вакцина "ЭпиВакКорона-Н", как и "ЭпиВакКорона", не оказывают повреждающего действия на показатели гемостаза", - говорится в сообщении.Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет свидетельствуют о том, что препарат обладает высоким профилем безопасности, подчеркнули в центре.
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вакцина "эпиваккорона", общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:15 11.02.2022 (обновлено: 15:27 11.02.2022)
 
В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии

Центр "Вектор": "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной "ЭпиВакКорона"
Упаковки с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Упаковки с вакциной "ЭпиВакКорона"
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции дыхания, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
"Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания, что особенно важно при применении вакцины у пожилых людей, часто страдающих заболеваниями бронхолегочной системы. Вакцина "ЭпиВакКорона-Н", как и "ЭпиВакКорона", не оказывают повреждающего действия на показатели гемостаза", - говорится в сообщении.
Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет свидетельствуют о том, что препарат обладает высоким профилем безопасности, подчеркнули в центре.
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