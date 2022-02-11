https://ria.ru/20220211/energetika-1772299145.html

На развитие атомной энергетики планируют выделить 56 миллиардов рублей

На развитие атомной энергетики планируют выделить 56 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.02.2022

На развитие атомной энергетики планируют выделить 56 миллиардов рублей

Около 56 миллиардов рублей планируется направить из средств Фонда национального благосостояния на развитие новой атомной энергетики в РФ, заявил в пятницу... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:09

2022-02-11T15:09

2022-02-11T15:16

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 56 миллиардов рублей планируется направить из средств Фонда национального благосостояния на развитие новой атомной энергетики в РФ, заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин."Будет оказана государственная поддержка развитию водородной энергетики, для этого в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено около 9 миллиардов рублей. Еще порядка 40 миллиардов рублей планируется на проекты к рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики. На эти цели дополнительно предполагается выделить около 56 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния", - сказал премьер на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года."Мы рассчитываем, что это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке", - добавил он.

https://ria.ru/20220210/aes-1772004524.html

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михаил мишустин, экономика, россия