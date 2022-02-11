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На развитие атомной энергетики планируют выделить 56 миллиардов рублей
На развитие атомной энергетики планируют выделить 56 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.02.2022
На развитие атомной энергетики планируют выделить 56 миллиардов рублей
Около 56 миллиардов рублей планируется направить из средств Фонда национального благосостояния на развитие новой атомной энергетики в РФ, заявил в пятницу... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:09
2022-02-11T15:09
2022-02-11T15:16
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 56 миллиардов рублей планируется направить из средств Фонда национального благосостояния на развитие новой атомной энергетики в РФ, заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин."Будет оказана государственная поддержка развитию водородной энергетики, для этого в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено около 9 миллиардов рублей. Еще порядка 40 миллиардов рублей планируется на проекты к рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики. На эти цели дополнительно предполагается выделить около 56 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния", - сказал премьер на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года."Мы рассчитываем, что это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке", - добавил он.
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михаил мишустин, экономика, россия
15:09 11.02.2022 (обновлено: 15:16 11.02.2022)
На развитие атомной энергетики планируют выделить 56 миллиардов рублей
Премьер Мишустин: на развитие атомной энергетики планируется выделить 56 миллиардов рублей