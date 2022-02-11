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Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы администрации
Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы администрации - РИА Новости, 11.02.2022
Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы администрации
Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы городской администрации Дмитрия Трапезникова, отметив, что он находится в отпуске. РИА Новости, 11.02.2022
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политика
элиста
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ВОЛГОГРАД, 11 фев - РИА Новости. Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы городской администрации Дмитрия Трапезникова, отметив, что он находится в отпуске.Ранее в соцсетях появилась информация, что глава администрации Элисты Трапезников написал заявление об отставке.Полковник вооруженных сил ДНР Трапезников стал главой администрации города в марте 2020 года, сити-менеджером его избрали депутаты Элистинского городского собрания.
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политика, элиста, дмитрий трапезников
18:01 11.02.2022 (обновлено: 18:04 11.02.2022)
 
Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы администрации

Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы городской администрации Трапезникова

Глава Администрации города Элисты Дмитрий Трапезников
Глава Администрации города Элисты Дмитрий Трапезников
Глава Администрации города Элисты Дмитрий Трапезников . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 11 фев - РИА Новости. Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы городской администрации Дмитрия Трапезникова, отметив, что он находится в отпуске.
Ранее в соцсетях появилась информация, что глава администрации Элисты Трапезников написал заявление об отставке.
"Он в отпуске с прошлой недели, в понедельник выходит на работу", - ответили РИА Новости в пресс-службе мэрии на вопрос, правда ли глава Элисты написал заявление об отставке.
Полковник вооруженных сил ДНР Трапезников стал главой администрации города в марте 2020 года, сити-менеджером его избрали депутаты Элистинского городского собрания.
 
ПолитикаЭлистаДмитрий Трапезников
 
 
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