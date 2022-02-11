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Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы администрации

Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы администрации - РИА Новости, 11.02.2022

Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы администрации

Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы городской администрации Дмитрия Трапезникова, отметив, что он находится в отпуске. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T18:01

2022-02-11T18:01

2022-02-11T18:04

политика

элиста

дмитрий трапезников

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ВОЛГОГРАД, 11 фев - РИА Новости. Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы городской администрации Дмитрия Трапезникова, отметив, что он находится в отпуске.Ранее в соцсетях появилась информация, что глава администрации Элисты Трапезников написал заявление об отставке.Полковник вооруженных сил ДНР Трапезников стал главой администрации города в марте 2020 года, сити-менеджером его избрали депутаты Элистинского городского собрания.

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политика, элиста, дмитрий трапезников