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Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы администрации
Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы администрации - РИА Новости, 11.02.2022
Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы администрации
Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы городской администрации Дмитрия Трапезникова, отметив, что он находится в отпуске. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:01
2022-02-11T18:01
2022-02-11T18:04
политика
элиста
дмитрий трапезников
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ВОЛГОГРАД, 11 фев - РИА Новости. Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы городской администрации Дмитрия Трапезникова, отметив, что он находится в отпуске.Ранее в соцсетях появилась информация, что глава администрации Элисты Трапезников написал заявление об отставке.Полковник вооруженных сил ДНР Трапезников стал главой администрации города в марте 2020 года, сити-менеджером его избрали депутаты Элистинского городского собрания.
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политика, элиста, дмитрий трапезников
18:01 11.02.2022 (обновлено: 18:04 11.02.2022)
Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы администрации
Мэрия Элисты опровергла информацию об отставке главы городской администрации Трапезникова