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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220211/eksport-1772258630.html
Россия за 11 месяцев увеличила экспорт мяса и субпродуктов в Китай на 5,4%
Россия за 11 месяцев увеличила экспорт мяса и субпродуктов в Китай на 5,4% - РИА Новости, 11.02.2022
Россия за 11 месяцев увеличила экспорт мяса и субпродуктов в Китай на 5,4%
В январе-ноябре 2021 года из России было экспортировано 488,8 тысячи тонн мяса и пищевых мясных субпродуктов, на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2020... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:02
2022-02-11T13:02
россия-китай: главное
китай
экспорт
мясо
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МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-ноябре 2021 года из России было экспортировано 488,8 тысячи тонн мяса и пищевых мясных субпродуктов, на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.В денежном выражении экспорт вырос на 33,9% и составил 1,04 миллиона долларов, пишет сервис SeaNews.По данным сервиса SeaNews ТСВТ, более половины экспорта в физическом выражении приходится на мясо и субпродукты домашней птицы. По итогам 11 месяцев 2021 года рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 0,5% в физическом выражении и 19,5% в денежном. Основными странами-получателями были Китай, Саудовская Аравия, Казахстан и Украина.Экспорт мяса крупного рогатого скота вырос в 2,8 раза в физическом выражении и в 2,7 раза в денежном. Значительная часть товаров была отгружена в Китай.В январе-ноябре 2021 года российские мясо и пищевые мясные субпродукты поставлялись в 71 страну. Основными импортерами были Китай, Вьетнам и Украина.
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китай, экспорт, мясо
13:02 11.02.2022
 

Россия за 11 месяцев увеличила экспорт мяса и субпродуктов в Китай на 5,4%

© AFP 2022 / Bertha WangМясо на прилавках Гонконга
Мясо на прилавках Гонконга - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / Bertha Wang
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-ноябре 2021 года из России было экспортировано 488,8 тысячи тонн мяса и пищевых мясных субпродуктов, на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
В денежном выражении экспорт вырос на 33,9% и составил 1,04 миллиона долларов, пишет сервис SeaNews.
Стога сена на полях - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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По данным сервиса SeaNews ТСВТ, более половины экспорта в физическом выражении приходится на мясо и субпродукты домашней птицы. По итогам 11 месяцев 2021 года рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 0,5% в физическом выражении и 19,5% в денежном. Основными странами-получателями были Китай, Саудовская Аравия, Казахстан и Украина.
Экспорт мяса крупного рогатого скота вырос в 2,8 раза в физическом выражении и в 2,7 раза в денежном. Значительная часть товаров была отгружена в Китай.
В январе-ноябре 2021 года российские мясо и пищевые мясные субпродукты поставлялись в 71 страну. Основными импортерами были Китай, Вьетнам и Украина.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкспортМясо
 
 
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