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При крушении Ан-2 на Камчатке погибли два человека
При крушении Ан-2 на Камчатке погибли два человека - РИА Новости, 11.02.2022
При крушении Ан-2 на Камчатке погибли два человека
Две человека, которые находились на борту самолета Ан-2, упавшего на Камчатке, погибли, сообщил губернатор края Владимир Солодов. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T04:36
2022-02-11T04:36
2022-02-11T07:47
происшествия
россия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Две человека, которые находились на борту самолета Ан-2, упавшего на Камчатке, погибли, сообщил губернатор края Владимир Солодов.Днем в пятницу очевидцы сообщили о падении в окрестностях села Коряки Елизовского района легкомоторного Ан-2. Самолет, принадлежавший ООО "Камчатский кречет", направлялся с грузом в село Тымлат Карагинского района.В краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что самолет упал при взлете в километре от взлетной полосы села Коряки. Тела погибших уже найдены. Пожарные ликвидировали возникшее возгорание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
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происшествия, россия, камчатский край
04:36 11.02.2022 (обновлено: 07:47 11.02.2022)
При крушении Ан-2 на Камчатке погибли два человека
Губернатор Камчатки Солодов: два человека, находившиеся на борту упавшего Ан-2, погибли