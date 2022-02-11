https://ria.ru/20220211/draka-1772198583.html

На западе Москвы подрались выходцы из стран СНГ

На западе Москвы подрались выходцы из стран СНГ - РИА Новости, 11.02.2022

На западе Москвы подрались выходцы из стран СНГ

Два человека оказались в полиции после драки на улице Екатерины Будановой в Москве, один из них написал заявление о том, что его побили, возбуждено уголовное... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T08:36

2022-02-11T08:36

2022-02-11T08:36

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Два человека оказались в полиции после драки на улице Екатерины Будановой в Москве, один из них написал заявление о том, что его побили, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По ее информации, вечером 10 февраля в полицию поступило сообщение о драке на указанной улице. На месте, когда туда приехала полиция, уже никого не было, но выяснилось, что конфликт действительно был.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, доставленные в полицию являются гражданами одного из соседних с Россией государств. По словам другого источника агентства, в драке могли участвовать до пяти человек.

https://ria.ru/20220131/draka-1770311619.html

москва

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2022

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происшествия, москва