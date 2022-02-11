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На западе Москвы подрались выходцы из стран СНГ
На западе Москвы подрались выходцы из стран СНГ - РИА Новости, 11.02.2022
На западе Москвы подрались выходцы из стран СНГ
Два человека оказались в полиции после драки на улице Екатерины Будановой в Москве, один из них написал заявление о том, что его побили, возбуждено уголовное... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T08:36
2022-02-11T08:36
2022-02-11T08:36
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Два человека оказались в полиции после драки на улице Екатерины Будановой в Москве, один из них написал заявление о том, что его побили, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По ее информации, вечером 10 февраля в полицию поступило сообщение о драке на указанной улице. На месте, когда туда приехала полиция, уже никого не было, но выяснилось, что конфликт действительно был.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, доставленные в полицию являются гражданами одного из соседних с Россией государств. По словам другого источника агентства, в драке могли участвовать до пяти человек.
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происшествия, москва
На западе Москвы подрались выходцы из стран СНГ
Дело возбудили в Москве после драки выходцев из стран СНГ на улице Екатерины Будановой
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Два человека оказались в полиции после драки на улице Екатерины Будановой в Москве, один из них написал заявление о том, что его побили, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По ее информации, вечером 10 февраля в полицию поступило сообщение о драке на указанной улице. На месте, когда туда приехала полиция, уже никого не было, но выяснилось, что конфликт действительно был.
"Сотрудники полиции доставили в ОМВД двоих граждан для проверки на причастность к данному инциденту. От одного из доставленных получено заявление по факту нанесения ему телесных повреждений... По факту конфликта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сообщили в пресс-службе.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, доставленные в полицию являются гражданами одного из соседних с Россией
государств. По словам другого источника агентства, в драке могли участвовать до пяти человек.