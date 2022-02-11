Премьер Литвы посетила КПП в Донбассе
Премьер Литвы Ингрида Шимоните посетила КПП в Донбассе
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Донбасс
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Донбасс
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните во время рабочей поездки в Донбасс посетила КПП "Счастье" и "Станица Луганская" в Луганской области, с украинской стороны ее сопровождал глава украинского правительства Денис Шмыгаль, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина Украины.
"Во время рабочей поездки в Луганскую область 11 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните ознакомились с работой КПВВ "Станица Луганская" и осмотрели сервисную зону КПВВ "Счастье". Денис Шмыгаль подчеркнул, что совместный визит на контактную линию с руководителем литовского правительства демонстрирует скоординированность и единство наших партнеров перед нынешними угрозами", - говорится в сообщении на сайте украинского правительства.
Отмечается, что в ходе поездки Шмыгаль поблагодарил литовскую коллегу за оказываемую помощь.
"Украина имеет мощную поддержку от Литвы и госпожи премьер-министра. Литва передает нам как оружие оборонного назначения, так и вакцины, которыми будут прививаться люди, в частности, с временно оккупированных территорий. Это большое количество вакцин Johnson & Johnson достаточно для того, чтобы мы могли предоставить соответствующие сервисы и услуги украинцам на этих пунктах пропуска", — приводит слова Шмыгаля сайт кабмина Украины.