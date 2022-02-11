https://ria.ru/20220211/donbass-1772351895.html

Премьер Литвы посетила КПП в Донбассе

Премьер Литвы посетила КПП в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2022

Премьер Литвы посетила КПП в Донбассе

Премьер Литвы Ингрида Шимоните во время рабочей поездки в Донбасс посетила КПП "Счастье" и "Станица Луганская" в Луганской области, с украинской стороны ее... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T18:27

2022-02-11T18:27

2022-02-11T18:27

в мире

денис шмыгаль

украина

ситуация в днр и лнр

луганская область

ингрида шимоните

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КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните во время рабочей поездки в Донбасс посетила КПП "Счастье" и "Станица Луганская" в Луганской области, с украинской стороны ее сопровождал глава украинского правительства Денис Шмыгаль, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина Украины."Во время рабочей поездки в Луганскую область 11 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните ознакомились с работой КПВВ "Станица Луганская" и осмотрели сервисную зону КПВВ "Счастье". Денис Шмыгаль подчеркнул, что совместный визит на контактную линию с руководителем литовского правительства демонстрирует скоординированность и единство наших партнеров перед нынешними угрозами", - говорится в сообщении на сайте украинского правительства.Отмечается, что в ходе поездки Шмыгаль поблагодарил литовскую коллегу за оказываемую помощь."Украина имеет мощную поддержку от Литвы и госпожи премьер-министра. Литва передает нам как оружие оборонного назначения, так и вакцины, которыми будут прививаться люди, в частности, с временно оккупированных территорий. Это большое количество вакцин Johnson & Johnson достаточно для того, чтобы мы могли предоставить соответствующие сервисы и услуги украинцам на этих пунктах пропуска", — приводит слова Шмыгаля сайт кабмина Украины.

https://ria.ru/20220211/berbok-1772322843.html

https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html

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в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр, луганская область, ингрида шимоните