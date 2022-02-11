https://ria.ru/20220211/donbass-1772312959.html
Украина не планирует провокаций и наступлений в Донбассе, заявил Кулеба
Украина не планирует провокаций и наступлений в Донбассе, заявил Кулеба - РИА Новости, 11.02.2022
Украина не планирует провокаций и наступлений в Донбассе, заявил Кулеба
Украина не планирует никаких провокаций и наступательных действий в Донбассе, завил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:58
2022-02-11T15:58
2022-02-11T15:58
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украина
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Украина не планирует никаких провокаций и наступательных действий в Донбассе, завил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.В ДНР и ЛНР заявляют, что украинские силовики стягивают к линии соприкосновения тяжелую технику и вынашивают планы военного завоевания Донбасса. Москва заявляет, что Запад готовит провокацию в Донбассе, чтобы обвинить во всем РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
Украина не планирует провокаций и наступлений в Донбассе, заявил Кулеба
Глава МИД Кулеба: Украина не планирует никаких провокаций и наступлений в Донбассе