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Украина не планирует провокаций и наступлений в Донбассе, заявил Кулеба
Украина не планирует провокаций и наступлений в Донбассе, заявил Кулеба - РИА Новости, 11.02.2022
Украина не планирует провокаций и наступлений в Донбассе, заявил Кулеба
Украина не планирует никаких провокаций и наступательных действий в Донбассе, завил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:58
2022-02-11T15:58
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Украина не планирует никаких провокаций и наступательных действий в Донбассе, завил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.В ДНР и ЛНР заявляют, что украинские силовики стягивают к линии соприкосновения тяжелую технику и вынашивают планы военного завоевания Донбасса. Москва заявляет, что Запад готовит провокацию в Донбассе, чтобы обвинить во всем РФ.
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
15:58 11.02.2022
 
Украина не планирует провокаций и наступлений в Донбассе, заявил Кулеба

Глава МИД Кулеба: Украина не планирует никаких провокаций и наступлений в Донбассе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Украина не планирует никаких провокаций и наступательных действий в Донбассе, завил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Украина не стремится к эскалации, не находится в защищающейся позиции и не планирует никаких провокаций и наступательных действий", - сказал Кулеба на брифинге в пятницу.
Страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
В ДНР и ЛНР заявляют, что украинские силовики стягивают к линии соприкосновения тяжелую технику и вынашивают планы военного завоевания Донбасса. Москва заявляет, что Запад готовит провокацию в Донбассе, чтобы обвинить во всем РФ.
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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В миреУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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