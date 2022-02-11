https://ria.ru/20220211/donbass-1772312959.html

Украина не планирует провокаций и наступлений в Донбассе, заявил Кулеба

Украина не планирует провокаций и наступлений в Донбассе, заявил Кулеба - РИА Новости, 11.02.2022

Украина не планирует провокаций и наступлений в Донбассе, заявил Кулеба

Украина не планирует никаких провокаций и наступательных действий в Донбассе, завил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:58

2022-02-11T15:58

2022-02-11T15:58

в мире

украина

мид украины

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Украина не планирует никаких провокаций и наступательных действий в Донбассе, завил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.В ДНР и ЛНР заявляют, что украинские силовики стягивают к линии соприкосновения тяжелую технику и вынашивают планы военного завоевания Донбасса. Москва заявляет, что Запад готовит провокацию в Донбассе, чтобы обвинить во всем РФ.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр