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https://ria.ru/20220211/donbass-1772292459.html
Киев не готов к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, заявил Кулеба
Киев не готов к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, заявил Кулеба - РИА Новости, 11.02.2022
Киев не готов к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, заявил Кулеба
Киев готов к продолжению работы в "нормандском формате", но не хочет вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:48
2022-02-11T15:18
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
луганская народная республика
андрей ермак
германия
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Киев готов к продолжению работы в "нормандском формате", но не хочет вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Очередной раунд переговоров в "нормандском формате" на уровне политсоветников продолжался в четверг в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Следующая встреча советников пройдет в марте, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Ключевой вопрос: вчера был прямой диалог между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областями… Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми ДНР и ЛНР, если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта изменится на статус посредника, именно поэтому мы на это не идем. Но мы готовы к продолжению переговоров и в нормандском формате, и наше стремление сейчас - разблокировать работу ТКГ (контактной группы по урегулированию конфликта - ред.)", - сказал глава МИД на брифинге в пятницу.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772282666.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, луганская народная республика, андрей ермак, германия
14:48 11.02.2022 (обновлено: 15:18 11.02.2022)
 
Киев не готов к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не готов к прямому диалогу с ДНР и ЛНР

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Киев готов к продолжению работы в "нормандском формате", но не хочет вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Очередной раунд переговоров в "нормандском формате" на уровне политсоветников продолжался в четверг в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Следующая встреча советников пройдет в марте, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Ключевой вопрос: вчера был прямой диалог между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областямиРоссия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми ДНР и ЛНР, если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта изменится на статус посредника, именно поэтому мы на это не идем. Но мы готовы к продолжению переговоров и в нормандском формате, и наше стремление сейчас - разблокировать работу ТКГ (контактной группы по урегулированию конфликта - ред.)", - сказал глава МИД на брифинге в пятницу.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 14:13
В МИД объяснили, зачем НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей ЕрмакГермания
 
 
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