14:48 11.02.2022 (обновлено: 15:18 11.02.2022)
Киев не готов к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не готов к прямому диалогу с ДНР и ЛНР
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Киев готов к продолжению работы в "нормандском формате", но не хочет вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Очередной раунд переговоров в "нормандском формате" на уровне политсоветников продолжался в четверг в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Следующая встреча советников пройдет в марте, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Ключевой вопрос: вчера был прямой диалог между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областями… Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми ДНР и ЛНР, если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта изменится на статус посредника, именно поэтому мы на это не идем. Но мы готовы к продолжению переговоров и в нормандском формате, и наше стремление сейчас - разблокировать работу ТКГ (контактной группы по урегулированию конфликта - ред.)", - сказал глава МИД на брифинге в пятницу.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.