https://ria.ru/20220211/donbass-1772292459.html

Киев не готов к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, заявил Кулеба

Киев не готов к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, заявил Кулеба - РИА Новости, 11.02.2022

Киев не готов к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, заявил Кулеба

Киев готов к продолжению работы в "нормандском формате", но не хочет вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:48

2022-02-11T14:48

2022-02-11T15:18

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ситуация в днр и лнр

россия

луганская народная республика

андрей ермак

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Киев готов к продолжению работы в "нормандском формате", но не хочет вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Очередной раунд переговоров в "нормандском формате" на уровне политсоветников продолжался в четверг в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Следующая встреча советников пройдет в марте, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Ключевой вопрос: вчера был прямой диалог между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областями… Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми ДНР и ЛНР, если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта изменится на статус посредника, именно поэтому мы на это не идем. Но мы готовы к продолжению переговоров и в нормандском формате, и наше стремление сейчас - разблокировать работу ТКГ (контактной группы по урегулированию конфликта - ред.)", - сказал глава МИД на брифинге в пятницу.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772282666.html

россия

луганская народная республика

германия

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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, луганская народная республика, андрей ермак, германия