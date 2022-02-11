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Пушилин ответил на вопрос о возможности обмена пленными с Киевом

Пушилин ответил на вопрос о возможности обмена пленными с Киевом - РИА Новости, 11.02.2022

Пушилин ответил на вопрос о возможности обмена пленными с Киевом

Вопрос обмена пленными между Киевом и Донбассом может решиться одной подписью президента Украины Владимира Зеленского о процессуальной очистке ранее... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:46

2022-02-11T14:46

2022-02-11T14:46

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Вопрос обмена пленными между Киевом и Донбассом может решиться одной подписью президента Украины Владимира Зеленского о процессуальной очистке ранее освобожденных сторонников ДНР, но пока он блокируется Киевом, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Сейчас все заблокировано, поскольку Украина не выполнила обязательства по предыдущему обмену – не провела процессуальную очистку… На данный момент осталась одна подпись Зеленского, чтобы эта процессуальная очистка была произведена, но он ее не ставит, тем самым блокируя обмен. Вопрос обмена решается одной подписью Зеленского, остальное подготовлено", - заявил Пушилин на пресс-конференции.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20. В 2021 году обменов не было.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772210749.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

луганск

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донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, в мире, ситуация в днр и лнр