https://ria.ru/20220211/donbass-1772287359.html
Около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России, заявил Пушилин
Около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.02.2022
Около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России, заявил Пушилин
Около 400 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российское гражданство, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:30
2022-02-11T14:30
2022-02-11T14:31
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729503066_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_4eccb81459d31d65c60b55b31ac9f5b6.jpg
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Около 400 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российское гражданство, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
https://ria.ru/20220129/gosuslugi-1770123361.html
донецкая народная республика
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729503066_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ca7f968736544a5fa756009b468dfdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, киев
14:30 11.02.2022 (обновлено: 14:31 11.02.2022)
Около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России