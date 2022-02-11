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Около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России, заявил Пушилин
Около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.02.2022
Около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России, заявил Пушилин
Около 400 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российское гражданство, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:30
2022-02-11T14:31
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
киев
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Около 400 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российское гражданство, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, киев
14:30 11.02.2022 (обновлено: 14:31 11.02.2022)
 
Около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава ДНР Денис Пушилин
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Около 400 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российское гражданство, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ДНР уже выдано около 400 тысяч российских паспортов", - заявил Пушилин в пятницу на пресс-конференции.
В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Паспорта РФ и ДНР - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 13:48
Путин предложил оформлять соцвыплаты россиянам из ДНР и ЛНР через Госуслуги
 
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