https://ria.ru/20220211/donbass-1772287359.html

Около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России, заявил Пушилин

Около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.02.2022

Около 400 тысяч жителей ДНР получили гражданство России, заявил Пушилин

Около 400 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российское гражданство, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:30

2022-02-11T14:30

2022-02-11T14:31

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

киев

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Около 400 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российское гражданство, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

https://ria.ru/20220129/gosuslugi-1770123361.html

донецкая народная республика

россия

киев

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, киев