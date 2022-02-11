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В ДНР сравнили ситуацию на линии соприкосновения с затишьем перед бурей

В ДНР сравнили ситуацию на линии соприкосновения с затишьем перед бурей - РИА Новости, 11.02.2022

В ДНР сравнили ситуацию на линии соприкосновения с затишьем перед бурей

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе напоминает затишье перед бурей, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:01

2022-02-11T14:01

2022-02-11T14:33

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе напоминает затишье перед бурей, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."При таком скоплении сил и средств стреляют относительно мало… Ощущение, что затишье перед бурей. Продолжает поступать техника, количество личного состава продолжает увеличиваться", - сказал на пресс-конференции Пушилин.Он также заявил, что интерес западных СМИ к ДНР может говорить о предстоящем обострении ситуации в Донбассе."Общаясь и давая интервью тем или иным изданиям... Было такое обсуждение, главные редактора дают нам такую возможность приехать, появился запрос и прочее. Но в свою очередь, к сожалению, это говорит и о возможном скором обострении ситуации на линии соприкосновения", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос журналиста об интересе западных СМИ о ситуации в ДНР.

https://ria.ru/20220209/dnr-1771835457.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс