Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/donbass-1772266115.html
Пушилин: Южная Осетия поддержит ДНР в случае активизации боев в Донбассе
Пушилин: Южная Осетия поддержит ДНР в случае активизации боев в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2022
Пушилин: Южная Осетия поддержит ДНР в случае активизации боев в Донбассе
Южная Осетия в случае активизации боевых действий будет с Донбассом, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:21
2022-02-11T13:21
в мире
ситуация в днр и лнр
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769918299_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df52a70a5c828cc5aa696bf2b041f0b2.jpg
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Южная Осетия в случае активизации боевых действий будет с Донбассом, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Мы получили очередные заверения что Южная Осетия в случае чего будет вместе с нами, рядом с нами. Мы в Южной Осетии не сомневаемся", - сказал Пушилин на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220211/naemniki-1772235784.html
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769918299_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_cc9bcbac4237eec4f42bc7b4df34954b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, южная осетия
13:21 11.02.2022
 
Пушилин: Южная Осетия поддержит ДНР в случае активизации боев в Донбассе

Глава ДНР Пушилин: Южная Осетия поддержит ДНР в случае обострения обстановки в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Южная Осетия в случае активизации боевых действий будет с Донбассом, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Мы получили очередные заверения что Южная Осетия в случае чего будет вместе с нами, рядом с нами. Мы в Южной Осетии не сомневаемся", - сказал Пушилин на пресс-конференции.
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 11:35
У линии соприкосновения в Донбассе обнаружили иностранных наемников
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЮжная Осетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала