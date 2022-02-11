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Пушилин: Южная Осетия поддержит ДНР в случае активизации боев в Донбассе

Пушилин: Южная Осетия поддержит ДНР в случае активизации боев в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2022

Пушилин: Южная Осетия поддержит ДНР в случае активизации боев в Донбассе

Южная Осетия в случае активизации боевых действий будет с Донбассом, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:21

2022-02-11T13:21

2022-02-11T13:21

в мире

ситуация в днр и лнр

южная осетия

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Южная Осетия в случае активизации боевых действий будет с Донбассом, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Мы получили очередные заверения что Южная Осетия в случае чего будет вместе с нами, рядом с нами. Мы в Южной Осетии не сомневаемся", - сказал Пушилин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220211/naemniki-1772235784.html

южная осетия

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в мире, ситуация в днр и лнр, южная осетия