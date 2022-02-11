https://ria.ru/20220211/donbass-1772261526.html

Пушилин допустил помощь Москвы в случае наступления Киева в Донбассе

Пушилин допустил помощь Москвы в случае наступления Киева в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2022

Пушилин допустил помощь Москвы в случае наступления Киева в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключает помощи России в случае полномасштабного наступления Киева в Донбассе, но это... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:03

2022-02-11T13:03

2022-02-11T13:17

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключает помощи России в случае полномасштабного наступления Киева в Донбассе, но это решение будет принимать РФ."Ситуация накалена до предела. Мы рассматриваем один из вариантов: Украина переходит в наступление и использует все оружие, все оружие, которое завозилось... Первое, наши военнослужащие, мы сделаем все возможное, чтобы защитить наших граждан. Хватит сил или нет – непонятно. Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, что Россия может предпринять такие шаги (помощь Донбассу – ред.), но если такие решения будут, то будут приняты Россией, я такого не исключаю", - заявил Пушилин на пресс-конференции в пятницу."Что касается оружия (поставок вооружения Россией республикам Донбасса - ред.), то оно не было бы лишним", - добавил он.По его словам, поставки вооружения Россией позволило бы уравновесить и противостоять тем вооружениям, которые поставляет Киеву Запад.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772219074.html

россия

киев

луганская народная республика

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в мире, андрей турчак, россия, киев, луганская народная республика, единая россия, ситуация в днр и лнр