https://ria.ru/20220211/donbass-1772258495.html

Пушилин усомнился в миротворческих инициативах стран Запада по Донбассу

Пушилин усомнился в миротворческих инициативах стран Запада по Донбассу - РИА Новости, 11.02.2022

Пушилин усомнился в миротворческих инициативах стран Запада по Донбассу

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин усомнился в миротворческих инициативах стран Запада, учитывая объемы поставок вооружения... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:50

2022-02-11T12:50

2022-02-11T12:54

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин усомнился в миротворческих инициативах стран Запада, учитывая объемы поставок вооружения Киеву.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, нато, ситуация в днр и лнр