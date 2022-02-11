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Пушилин усомнился в миротворческих инициативах стран Запада по Донбассу
Пушилин усомнился в миротворческих инициативах стран Запада по Донбассу - РИА Новости, 11.02.2022
Пушилин усомнился в миротворческих инициативах стран Запада по Донбассу
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин усомнился в миротворческих инициативах стран Запада, учитывая объемы поставок вооружения... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:50
2022-02-11T12:50
2022-02-11T12:54
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин усомнился в миротворческих инициативах стран Запада, учитывая объемы поставок вооружения Киеву.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, нато, ситуация в днр и лнр
12:50 11.02.2022 (обновлено: 12:54 11.02.2022)
Пушилин усомнился в миротворческих инициативах стран Запада по Донбассу
Глава ДНР Пушилин: о каких миротворческих инициативах идет речь при поставках оружия?