https://ria.ru/20220211/donbass-1772219074.html

В Киеве обратились к СМИ после интервью Пушилина Reuters

В Киеве обратились к СМИ после интервью Пушилина Reuters - РИА Новости, 11.02.2022

В Киеве обратились к СМИ после интервью Пушилина Reuters

Министры иностранных дел и культуры Украины Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко призвали украинских и иностранных журналистов полагаться на факты при освещении... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:40

2022-02-11T10:40

2022-02-11T15:49

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министерство культуры украины

александр ткаченко (украина)

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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Министры иностранных дел и культуры Украины Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко призвали украинских и иностранных журналистов полагаться на факты при освещении конфликта в Донбассе.Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили об активизации работы иностранных СМИ на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В частности, журналисты Reuters взяли интервью у главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина. В МИД Украины раскритиковали агентство за это."Война в Донецкой и Луганской областях является международным вооруженным конфликтом. <…> Этой позиции придерживается не только Украина, но и международное сообщество. <…> У российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске нет никакой субъектности: ни в переговорном процессе, ни в принятии решений. Мы просим украинских и иностранных журналистов не создавать псевдосубъектность в информационном пространстве для тех, кто не имеет этой субъектности в реальном мире", — говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД.Министры отметили, что Украина защищает стандарты свободы медиа и всячески поощряет независимую журналистику."В то же время как страна, которая на собственном опыте знает, какой вред несет российская пропаганда, мы призываем украинские и международные медиа не поддаваться ей", — говорится в заявлении.Кроме того, министры напомнили, что журналисты любой страны имеют право посетить неподконтрольную Киеву территорию Донбасса через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения, но любой другой способ посещения будет нарушением и предусматривает санкции.Ранее видеохостинг YouTube заблокировал ряд информационных каналов ЛНР и ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, страна не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерия нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, "информационная истерика США и НАТО по Украине" щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

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