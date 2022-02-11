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Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал "Дон-24"
Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал "Дон-24" - РИА Новости, 11.02.2022
Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал "Дон-24"
Роскомнадзор направил официальное требование YouTube разблокировать ростовский канал "Дон-24", сообщила в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:24
2022-02-11T17:24
ростовский областной суд
лига безопасного интернета
youtube
общество
елена мизулина
общественная палата рф
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Роскомнадзор направил официальное требование YouTube разблокировать ростовский канал "Дон-24", сообщила в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.Ранее в четверг Мизулина сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета подготовила обращение в Роскомнадзор после того, как YouTube запретил ростовскому телеканалу проводить трансляции в преддверии суда по геноциду."В результате обращения Лиги безопасного интернета Роскомнадзор направил официальное требование YouTube разблокировать канал Дон-24", - говорится в сообщении.В четверг Ростовский областной суд приступил к рассмотрению искового заявления прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в области в годы войны. Местный телеканал "Дон 24" объявил, что планирует вести трансляцию судебного процесса, однако YouTube запретил выкладывать видео и проводить трансляции на его канале. Им пришлось задействовать резервный аккаунт на видеохостинге.
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ростовский областной суд, лига безопасного интернета, youtube, общество, елена мизулина, общественная палата рф
17:24 11.02.2022
 
Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал "Дон-24"

Роскомнадзор направил официальное требование YouTube разблокировать канал "Дон-24"

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости
Логотип YouTube
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Роскомнадзор направил официальное требование YouTube разблокировать ростовский канал "Дон-24", сообщила в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Ранее в четверг Мизулина сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета подготовила обращение в Роскомнадзор после того, как YouTube запретил ростовскому телеканалу проводить трансляции в преддверии суда по геноциду.
"В результате обращения Лиги безопасного интернета Роскомнадзор направил официальное требование YouTube разблокировать канал Дон-24", - говорится в сообщении.
В четверг Ростовский областной суд приступил к рассмотрению искового заявления прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в области в годы войны. Местный телеканал "Дон 24" объявил, что планирует вести трансляцию судебного процесса, однако YouTube запретил выкладывать видео и проводить трансляции на его канале. Им пришлось задействовать резервный аккаунт на видеохостинге.
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Ростовский областной судЛига безопасного интернетаYouTubeОбществоЕлена МизулинаОбщественная палата РФ
 
 
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