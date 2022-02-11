https://ria.ru/20220211/dollar-1772370336.html

Курс доллара вырос до 76 рублей

Курс доллара вырос до 76 рублей - РИА Новости, 11.02.2022

Курс доллара вырос до 76 рублей

Курс рубля снижается к доллару и евро; американская валюта поднялась выше 76 рублей впервые с 7 февраля, а евро приближается к 87 рублям, следует из динамики... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T20:01

2022-02-11T20:01

2022-02-11T20:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

рубль

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Курс рубля снижается к доллару и евро; американская валюта поднялась выше 76 рублей впервые с 7 февраля, а евро приближается к 87 рублям, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 18.21 мск растет на 1,14 рубля - до 76,15 рубля, курс евро – на 85 копеек, до 86,82 рубля.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, доллар, рубль