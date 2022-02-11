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Курс доллара вырос до 76 рублей
Курс доллара вырос до 76 рублей - РИА Новости, 11.02.2022
Курс доллара вырос до 76 рублей
Курс рубля снижается к доллару и евро; американская валюта поднялась выше 76 рублей впервые с 7 февраля, а евро приближается к 87 рублям, следует из динамики... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T20:01
2022-02-11T20:01
2022-02-11T20:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
рубль
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Курс рубля снижается к доллару и евро; американская валюта поднялась выше 76 рублей впервые с 7 февраля, а евро приближается к 87 рублям, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 18.21 мск растет на 1,14 рубля - до 76,15 рубля, курс евро – на 85 копеек, до 86,82 рубля.
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экономика, доллар, рубль
Курс доллара вырос до 76 рублей
Курс доллара вырос до 76 рублей впервые с 7 февраля
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Курс рубля снижается к доллару и евро; американская валюта поднялась выше 76 рублей впервые с 7 февраля, а евро приближается к 87 рублям, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.21 мск растет на 1,14 рубля - до 76,15 рубля, курс евро – на 85 копеек, до 86,82 рубля.