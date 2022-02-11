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Офис Зеленского прокомментировал встречу советников "нормандской четверки"
Офис Зеленского прокомментировал встречу советников "нормандской четверки" - РИА Новости, 11.02.2022
Офис Зеленского прокомментировал встречу советников "нормандской четверки"
Стороны не смогли прийти к совместному документу по итогам переговоров советников "нормандской четверки" в Берлине, заявил глава офиса президента Украины Андрей РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:18
2022-02-11T02:19
в мире
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Стороны не смогли прийти к совместному документу по итогам переговоров советников "нормандской четверки" в Берлине, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак."Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу. Действительно, сегодня почти девять часов шли эти переговоры. Я хотел бы сказать, что было бы хорошо, если бы на вторую встречу в "нормандском формате" после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня как произошло, так произошло", - заявил Ермак на брифинге.
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в мире, украина, россия
02:18 11.02.2022 (обновлено: 02:19 11.02.2022)
 
Офис Зеленского прокомментировал встречу советников "нормандской четверки"

Офис Зеленского: советники "нормандской четверки" не смогли прийти к совместному документу

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Андрей Ермак
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Стороны не смогли прийти к совместному документу по итогам переговоров советников "нормандской четверки" в Берлине, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу. Действительно, сегодня почти девять часов шли эти переговоры. Я хотел бы сказать, что было бы хорошо, если бы на вторую встречу в "нормандском формате" после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня как произошло, так произошло", - заявил Ермак на брифинге.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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Козак: встреча в "нормандском формате" закончилась безрезультатно
 
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