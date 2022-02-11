https://ria.ru/20220211/dobrovoltsy-1772268894.html
Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР
Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР - РИА Новости, 11.02.2022
Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР в случае обострения... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:30
2022-02-11T13:30
2022-02-11T13:30
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_0:117:2896:1746_1920x0_80_0_0_8f550e191e2e9b4151ad126f0337986c.jpg
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР в случае обострения конфликта в Донбассе."Если Украина развяжет полномасштабные действия, я не исключаю, что добровольцы опять поедут... Лично ко мне уже не десятки, а сотни обращений за последние месяцы поступило о таких предложениях",- сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20220211/bpla-1772244136.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_fe8eac5a36afb11806662d0a1d25fc4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин, донецкая народная республика
Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР
Глава ДНР Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь