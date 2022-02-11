Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/dobrovoltsy-1772268894.html
Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР
Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР - РИА Новости, 11.02.2022
Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР в случае обострения... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:30
2022-02-11T13:30
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_0:117:2896:1746_1920x0_80_0_0_8f550e191e2e9b4151ad126f0337986c.jpg
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР в случае обострения конфликта в Донбассе."Если Украина развяжет полномасштабные действия, я не исключаю, что добровольцы опять поедут... Лично ко мне уже не десятки, а сотни обращений за последние месяцы поступило о таких предложениях",- сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20220211/bpla-1772244136.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_fe8eac5a36afb11806662d0a1d25fc4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин, донецкая народная республика
13:30 11.02.2022
 
Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР в случае обострения конфликта в Донбассе.
"Если Украина развяжет полномасштабные действия, я не исключаю, что добровольцы опять поедут... Лично ко мне уже не десятки, а сотни обращений за последние месяцы поступило о таких предложениях",- сказал Пушилин журналистам.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 12:01
В ДНР заявили об уничтожении БПЛА с боеприпасом украинских силовиков
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала