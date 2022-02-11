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Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР

Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР - РИА Новости, 11.02.2022

Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР в случае обострения... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:30

2022-02-11T13:30

2022-02-11T13:30

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о сотнях обращений от добровольцев, желающих помочь ДНР в случае обострения конфликта в Донбассе."Если Украина развяжет полномасштабные действия, я не исключаю, что добровольцы опять поедут... Лично ко мне уже не десятки, а сотни обращений за последние месяцы поступило о таких предложениях",- сказал Пушилин журналистам.

https://ria.ru/20220211/bpla-1772244136.html

украина

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин, донецкая народная республика