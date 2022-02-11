11:26 11.02.2022 (обновлено: 11:36 11.02.2022)
ВСУ сформировали группы реактивных систем залпового огня, заявил Басурин
Басурин: ВСУ сформировали группы реактивных систем залпового огня для ударов по ДНР
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Авдеевкой, Донецкая область
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Авдеевкой, Донецкая область
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские силовики сформировали группы реактивных систем залпового огня для ударов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Штаб ООС (военной операции в Донбассе - ред.) перераспределил реактивные артиллерийские дивизионы, приняв решение применять их побатарейно", - сказал Басурин.
Он пояснил, что передвижение реактивных систем залпового огня, а также транспортно-заряжающих машин зафиксировано в районах пяти населенных пунктов Донбасса, контролируемых Киевом, на удалении менее 30 километров от линии соприкосновения.
"Не сомневаемся в том, что командование ВСУ при начале боевых действий нанесет массированные огневые удары не только по передовым позициям Народной милиции, но и попытается уничтожить критически важные гражданские объекты на территории республики",- добавил Басурин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.