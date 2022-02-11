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ВСУ сформировали группы реактивных систем залпового огня, заявил Басурин

ВСУ сформировали группы реактивных систем залпового огня, заявил Басурин - РИА Новости, 11.02.2022

ВСУ сформировали группы реактивных систем залпового огня, заявил Басурин

Украинские силовики сформировали группы реактивных систем залпового огня для ударов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:26

2022-02-11T11:26

2022-02-11T11:36

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские силовики сформировали группы реактивных систем залпового огня для ударов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Штаб ООС (военной операции в Донбассе - ред.) перераспределил реактивные артиллерийские дивизионы, приняв решение применять их побатарейно", - сказал Басурин.Он пояснил, что передвижение реактивных систем залпового огня, а также транспортно-заряжающих машин зафиксировано в районах пяти населенных пунктов Донбасса, контролируемых Киевом, на удалении менее 30 километров от линии соприкосновения."Не сомневаемся в том, что командование ВСУ при начале боевых действий нанесет массированные огневые удары не только по передовым позициям Народной милиции, но и попытается уничтожить критически важные гражданские объекты на территории республики",- добавил Басурин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, россия, киев, москва, вооруженные силы украины, оон, нато