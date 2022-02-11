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Медведев оценил численность крупнейших мигрантских диаспор
Медведев оценил численность крупнейших мигрантских диаспор - РИА Новости, 11.02.2022
Медведев оценил численность крупнейших мигрантских диаспор
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, по данным МВД, численность самых крупных диаспор в России колеблется от 1 миллиона до 5 миллионов... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:59
2022-02-11T13:59
2022-02-11T14:28
дмитрий медведев
общество
россия
совет безопасности рф
мигранты
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, по данным МВД, численность самых крупных диаспор в России колеблется от 1 миллиона до 5 миллионов человек, зачастую данные группы состоят в конфликтах."По данным органов МВД, на сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от 1 миллиона до 5 миллионов человек. Только вдуматься, размер какой диаспор может быть. В основном это выходцы из стран Центральной Азии. Группы весьма неоднородные, со своей спецификой. Зачастую состоящие в конфликтах", - сказал зампредседателя Совбеза в пятницу на совещании по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в обществе.
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дмитрий медведев, общество, россия, совет безопасности рф, мигранты
13:59 11.02.2022 (обновлено: 14:28 11.02.2022)
Медведев оценил численность крупнейших мигрантских диаспор
Зампред Совбеза Медведев: в самых крупных диаспорах от миллиона до пяти миллионов человек