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Медведев оценил численность крупнейших мигрантских диаспор
Медведев оценил численность крупнейших мигрантских диаспор - РИА Новости, 11.02.2022
Медведев оценил численность крупнейших мигрантских диаспор
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, по данным МВД, численность самых крупных диаспор в России колеблется от 1 миллиона до 5 миллионов... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:59
2022-02-11T14:28
дмитрий медведев
общество
россия
совет безопасности рф
мигранты
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, по данным МВД, численность самых крупных диаспор в России колеблется от 1 миллиона до 5 миллионов человек, зачастую данные группы состоят в конфликтах."По данным органов МВД, на сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от 1 миллиона до 5 миллионов человек. Только вдуматься, размер какой диаспор может быть. В основном это выходцы из стран Центральной Азии. Группы весьма неоднородные, со своей спецификой. Зачастую состоящие в конфликтах", - сказал зампредседателя Совбеза в пятницу на совещании по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в обществе.
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дмитрий медведев, общество, россия, совет безопасности рф, мигранты
13:59 11.02.2022 (обновлено: 14:28 11.02.2022)
 
Медведев оценил численность крупнейших мигрантских диаспор

Зампред Совбеза Медведев: в самых крупных диаспорах от миллиона до пяти миллионов человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, по данным МВД, численность самых крупных диаспор в России колеблется от 1 миллиона до 5 миллионов человек, зачастую данные группы состоят в конфликтах.
"По данным органов МВД, на сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от 1 миллиона до 5 миллионов человек. Только вдуматься, размер какой диаспор может быть. В основном это выходцы из стран Центральной Азии. Группы весьма неоднородные, со своей спецификой. Зачастую состоящие в конфликтах", - сказал зампредседателя Совбеза в пятницу на совещании по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в обществе.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля 2021, 12:58
Колокольцев призвал работать с диаспорами для борьбы с экстремизмом
 
Дмитрий МедведевОбществоРоссияСовет Безопасности РФМигранты
 
 
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