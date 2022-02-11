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Сенатор призвал Украину начать диалог с представителями ДНР и ЛНР
Сенатор призвал Украину начать диалог с представителями ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.02.2022
Сенатор призвал Украину начать диалог с представителями ДНР и ЛНР
Киевские власти должны выполнять взятые на себя обязательства по реализации минских соглашений, без диалога с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:05
2022-02-11T18:05
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
минские соглашения
россия
франция
германия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Киевские власти должны выполнять взятые на себя обязательства по реализации минских соглашений, без диалога с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассчитывать на предсказуемую ситуацию не приходится, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин на международной конференции в рамках парламентского измерения "нормандского формата", посвященной ситуации на Украине."Минские соглашения являются международно признанным правовым документом, поддержанным СБ ООН. К сожалению, попытки международного общественного мнения, политиков, различных государств, которые пытались конструктивно воздействовать на позицию Киева, не увенчались успехом", - сказал сенатор.Также без значительных результатов закончилась накануне и встреча политических советников "нормандской четверки", добавил он.По мнению Карасина, главная причина того, что ситуация не развивается в позитивном ключе,- "категорическое нежелание киевских властей идти на понятный инклюзивный диалог с представителями Донецка и Луганска". Он подчеркнул, что пока этого диалога не будет, рассчитывать, что можно выйти на какую-то предсказуемую ситуацию, не приходится.Законодатель добавил, что речь идет о внутриукраинском конфликте, и нужно убеждать Киев выполнять взятые на себя обязательства. Он выразил надежду, что межпарламентский диалог "будет подталкивать Киев" к исполнению минских договоренностей. "Пора начать действовать, ситуация очень опасная", - сказал Карасин.В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Франция, Украина). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772324471.html
https://ria.ru/20220211/kozak-1772314650.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, минские соглашения, россия, франция, германия
18:05 11.02.2022
 
Сенатор призвал Украину начать диалог с представителями ДНР и ЛНР

Сенатор Карасин: Украина должна начать инклюзивный диалог с представителями ДНР и ЛНР

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Киевские власти должны выполнять взятые на себя обязательства по реализации минских соглашений, без диалога с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассчитывать на предсказуемую ситуацию не приходится, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин на международной конференции в рамках парламентского измерения "нормандского формата", посвященной ситуации на Украине.
"Минские соглашения являются международно признанным правовым документом, поддержанным СБ ООН. К сожалению, попытки международного общественного мнения, политиков, различных государств, которые пытались конструктивно воздействовать на позицию Киева, не увенчались успехом", - сказал сенатор.
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Также без значительных результатов закончилась накануне и встреча политических советников "нормандской четверки", добавил он.
По мнению Карасина, главная причина того, что ситуация не развивается в позитивном ключе,- "категорическое нежелание киевских властей идти на понятный инклюзивный диалог с представителями Донецка и Луганска". Он подчеркнул, что пока этого диалога не будет, рассчитывать, что можно выйти на какую-то предсказуемую ситуацию, не приходится.
Законодатель добавил, что речь идет о внутриукраинском конфликте, и нужно убеждать Киев выполнять взятые на себя обязательства. Он выразил надежду, что межпарламентский диалог "будет подталкивать Киев" к исполнению минских договоренностей. "Пора начать действовать, ситуация очень опасная", - сказал Карасин.
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В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Франция, Украина). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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