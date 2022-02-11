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Следователи возбудили уголовное дело после падения Ан-2 на Камчатке
Следователи возбудили уголовное дело после падения Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 11.02.2022
Следователи возбудили уголовное дело после падения Ан-2 на Камчатке
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после падения на Камчатке самолета Ан-2, сообщили в пресс-службе Восточного межрегиональное РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T05:22
2022-02-11T05:22
2022-02-11T07:52
происшествия
камчатский край
ан-2
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после падения на Камчатке самолета Ан-2, сообщили в пресс-службе Восточного межрегиональное транспортное управление СК России.Днем в пятницу очевидцы сообщили в оперативные службы, что наблюдали в окрестностях села Коряки Елизовского района падение Ан-2. Две человека, которые находились в самолете, погибли, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.В ведомстве уточнили, что крушение произошло около 12.30 (3.30 мск) по местному времени."Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – добавили в пресс-службе.
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происшествия, камчатский край, ан-2
05:22 11.02.2022 (обновлено: 07:52 11.02.2022)
Следователи возбудили уголовное дело после падения Ан-2 на Камчатке
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после падения Ан-2 на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после падения на Камчатке самолета Ан-2, сообщили в пресс-службе Восточного межрегиональное транспортное управление СК России.
Днем в пятницу очевидцы сообщили в оперативные службы, что наблюдали в окрестностях села Коряки Елизовского района падение Ан-2
. Две человека, которые находились в самолете, погибли, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов
.
"По факту крушения самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта), – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что крушение произошло около 12.30 (3.30 мск) по местному времени.
"Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – добавили в пресс-службе.