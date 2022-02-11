В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на коляску
В Луге возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на детскую коляску
Автомобиль Следственного комитета РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. В Луге возбуждено уголовное дело по сообщению из социальных сетей о падении глыбы льда на детскую коляску, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.
Ранее в Луге наледь упала на женщину, задев и травмировав левое предплечье, а также на детскую коляску с находящимся в ней ребенком.
"По результатам доследственной проверки по сообщению, опубликованному в одной из социальных сетей, о падении глыбы льда на детскую коляску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщает СК региона.
Отмечается, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, осмотр показал, что крыша не очищена от снега и льда. В управляющей компании ООО "Наш Дом" в городе Луга изъята нормативно-техническая, кадровая и иная документация.
Следствием установлено, что снег и лед с крыши не убирался управляющей компанией с 17 декабря, что создало реальную опасность для жизни и здоровья людей в случае самопроизвольного схода снега и наледи с крыши дома.
"Несмотря на то, что от жителей дома поступали неоднократные заявки о необходимости уборки снега, наледи и сосулек с крыши дома, со стороны ООО "Наш Дом" не было организовано выполнение работ по ограждению опасных участков возле дома.., а также по очистке от снега и наледи крыши", - добавляется в сообщении СК.