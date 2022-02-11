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В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на коляску

В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на коляску - РИА Новости, 11.02.2022

В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на коляску

В Луге возбуждено уголовное дело по сообщению из социальных сетей о падении глыбы льда на детскую коляску, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T00:12

2022-02-11T00:12

2022-02-11T00:12

происшествия

луга

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. В Луге возбуждено уголовное дело по сообщению из социальных сетей о падении глыбы льда на детскую коляску, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.Ранее в Луге наледь упала на женщину, задев и травмировав левое предплечье, а также на детскую коляску с находящимся в ней ребенком.Отмечается, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, осмотр показал, что крыша не очищена от снега и льда. В управляющей компании ООО "Наш Дом" в городе Луга изъята нормативно-техническая, кадровая и иная документация.Следствием установлено, что снег и лед с крыши не убирался управляющей компанией с 17 декабря, что создало реальную опасность для жизни и здоровья людей в случае самопроизвольного схода снега и наледи с крыши дома."Несмотря на то, что от жителей дома поступали неоднократные заявки о необходимости уборки снега, наледи и сосулек с крыши дома, со стороны ООО "Наш Дом" не было организовано выполнение работ по ограждению опасных участков возле дома.., а также по очистке от снега и наледи крыши", - добавляется в сообщении СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/moskva-1771747619.html

луга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луга, следственный комитет россии (ск рф)