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В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на коляску
В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на коляску - РИА Новости, 11.02.2022
В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на коляску
В Луге возбуждено уголовное дело по сообщению из социальных сетей о падении глыбы льда на детскую коляску, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T00:12
2022-02-11T00:12
происшествия
луга
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. В Луге возбуждено уголовное дело по сообщению из социальных сетей о падении глыбы льда на детскую коляску, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.Ранее в Луге наледь упала на женщину, задев и травмировав левое предплечье, а также на детскую коляску с находящимся в ней ребенком.Отмечается, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, осмотр показал, что крыша не очищена от снега и льда. В управляющей компании ООО "Наш Дом" в городе Луга изъята нормативно-техническая, кадровая и иная документация.Следствием установлено, что снег и лед с крыши не убирался управляющей компанией с 17 декабря, что создало реальную опасность для жизни и здоровья людей в случае самопроизвольного схода снега и наледи с крыши дома."Несмотря на то, что от жителей дома поступали неоднократные заявки о необходимости уборки снега, наледи и сосулек с крыши дома, со стороны ООО "Наш Дом" не было организовано выполнение работ по ограждению опасных участков возле дома.., а также по очистке от снега и наледи крыши", - добавляется в сообщении СК.
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происшествия, луга, следственный комитет россии (ск рф)
00:12 11.02.2022
 
В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на коляску

В Луге возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на детскую коляску

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. В Луге возбуждено уголовное дело по сообщению из социальных сетей о падении глыбы льда на детскую коляску, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.
Ранее в Луге наледь упала на женщину, задев и травмировав левое предплечье, а также на детскую коляску с находящимся в ней ребенком.
"По результатам доследственной проверки по сообщению, опубликованному в одной из социальных сетей, о падении глыбы льда на детскую коляску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщает СК региона.
Отмечается, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, осмотр показал, что крыша не очищена от снега и льда. В управляющей компании ООО "Наш Дом" в городе Луга изъята нормативно-техническая, кадровая и иная документация.
Следствием установлено, что снег и лед с крыши не убирался управляющей компанией с 17 декабря, что создало реальную опасность для жизни и здоровья людей в случае самопроизвольного схода снега и наледи с крыши дома.
"Несмотря на то, что от жителей дома поступали неоднократные заявки о необходимости уборки снега, наледи и сосулек с крыши дома, со стороны ООО "Наш Дом" не было организовано выполнение работ по ограждению опасных участков возле дома.., а также по очистке от снега и наледи крыши", - добавляется в сообщении СК.
Падение снега с крыши дома. Архив - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 18:17В России
Женщина пострадала от падения снежной глыбы в центре Москвы
 
ПроисшествияЛугаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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