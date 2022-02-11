https://ria.ru/20220211/davlenie-1772177853.html

Главные ошибки при повышенном давлении

Врачи перечислили главные ошибки при повышенном давлении - РИА Новости, 11.02.2022

Главные ошибки при повышенном давлении

Интенсивные физические нагрузки противопоказаны при высоком артериальном давлении. Кроме того, нельзя курить и употреблять алкоголь, рассказывает агентству... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T03:18

2022-02-11T03:18

2022-02-11T03:18

общество

кровяное давление

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770861300_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_60e31188a3e388593a833a859b3eb2c8.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Интенсивные физические нагрузки противопоказаны при высоком артериальном давлении. Кроме того, нельзя курить и употреблять алкоголь, рассказывает агентству "Прайм" врач-кардиолог "Медси Premium" Алексей Кучеров.Впрочем, если речь идет о пеших прогулках, теннисе, плавании и ходьбе на лыжах, то вреда не будет, допускает заведующий терапевтическим отделением МЕДСИ ММЦ Мичуринский Михаил Кобрянов. По его словам, эти занятия "не противопоказаны и предпочтительны не менее 4 раз в неделю по 30-45 минут, если терапия артериальной гипертензии подобрана".Кучеров указывает, что повышенным артериальным давлением для пациента среднего возраста считается давление выше 139/89 мм рт.ст., а для пациентов старше 65 лет - от 130/80 до 145/80 . При этом показатели нормы артериального давления могут варьироваться для разных возрастных групп, оговаривает эксперт.Собеседники агентства советуют не заниматься самолечением, а обратиться за профессиональной помощью, если необходимо медикаментозное вмешательство.

https://ria.ru/20220205/davlenie-1771213545.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кровяное давление, здоровье - общество