https://ria.ru/20220211/davlenie-1772177853.html
Главные ошибки при повышенном давлении
Врачи перечислили главные ошибки при повышенном давлении - РИА Новости, 11.02.2022
Главные ошибки при повышенном давлении
Интенсивные физические нагрузки противопоказаны при высоком артериальном давлении. Кроме того, нельзя курить и употреблять алкоголь, рассказывает агентству... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:18
2022-02-11T03:18
2022-02-11T03:18
общество
кровяное давление
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Интенсивные физические нагрузки противопоказаны при высоком артериальном давлении. Кроме того, нельзя курить и употреблять алкоголь, рассказывает агентству "Прайм" врач-кардиолог "Медси Premium" Алексей Кучеров.Впрочем, если речь идет о пеших прогулках, теннисе, плавании и ходьбе на лыжах, то вреда не будет, допускает заведующий терапевтическим отделением МЕДСИ ММЦ Мичуринский Михаил Кобрянов. По его словам, эти занятия "не противопоказаны и предпочтительны не менее 4 раз в неделю по 30-45 минут, если терапия артериальной гипертензии подобрана".Кучеров указывает, что повышенным артериальным давлением для пациента среднего возраста считается давление выше 139/89 мм рт.ст., а для пациентов старше 65 лет - от 130/80 до 145/80 . При этом показатели нормы артериального давления могут варьироваться для разных возрастных групп, оговаривает эксперт.Собеседники агентства советуют не заниматься самолечением, а обратиться за профессиональной помощью, если необходимо медикаментозное вмешательство.
https://ria.ru/20220205/davlenie-1771213545.html
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общество, кровяное давление, здоровье - общество
Врачи перечислили главные ошибки при повышенном давлении
Врач Кучеров сообщил об опасности физических нагрузок при высоком артериальном давлении
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Интенсивные физические нагрузки противопоказаны при высоком артериальном давлении. Кроме того, нельзя курить и употреблять алкоголь, рассказывает
агентству "Прайм" врач-кардиолог "Медси Premium" Алексей Кучеров.
Впрочем, если речь идет о пеших прогулках, теннисе, плавании и ходьбе на лыжах, то вреда не будет, допускает заведующий терапевтическим отделением МЕДСИ ММЦ Мичуринский Михаил Кобрянов. По его словам, эти занятия "не противопоказаны и предпочтительны не менее 4 раз в неделю по 30-45 минут, если терапия артериальной гипертензии подобрана".
"При артериальной гипертензии усиленные физические нагрузки, курение, употребление кофеинсодержащих и алкогольных напитков могут привести к возникновению осложнений, таких, как острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), инфаркты миокарда, хронической сердечной недостаточности, почечной недостаточности", — предостерегает врач.
Кучеров указывает, что повышенным артериальным давлением для пациента среднего возраста считается давление выше 139/89 мм рт.ст., а для пациентов старше 65 лет - от 130/80 до 145/80 . При этом показатели нормы артериального давления могут варьироваться для разных возрастных групп, оговаривает эксперт.
Собеседники агентства советуют не заниматься самолечением, а обратиться за профессиональной помощью, если необходимо медикаментозное вмешательство.