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В США призвали ЦРУ рассекретить программу по сбору данных американцев
В США призвали ЦРУ рассекретить программу по сбору данных американцев - РИА Новости, 11.02.2022
В США призвали ЦРУ рассекретить программу по сбору данных американцев
Сенаторы США Рон Уайден и Мартин Хайнрих заявили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) осуществляло секретную программу по сбору данных американцев РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:20
2022-02-11T10:20
в мире
уильям бернс
сша
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Сенаторы США Рон Уайден и Мартин Хайнрих заявили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) осуществляло секретную программу по сбору данных американцев и призвали ведомство раскрыть информацию о программе."ЦРУ секретно осуществляло собственную программу... Это было сделано полностью вне правовой базы, которая, по мнению конгресса и общественности, регулирует этот сбор... Этот простой факт скрывался от общества и конгресса", - говорится в письме сенаторов, частично опубликованном на сайте Уайдена.Письмо было адресовано директору Национальной разведки Аврил Хэйнс и директору ЦРУ Уильяму Бернсу.Сенаторы заявили, что общественность имеет право знать "отношение ЦРУ к своим источникам и правовую основу для сбора" информации, типы и объем собранных данных об американцах, а также правила, которые регулируют хранение, распространение и обработку этой информации. Письмо было отправлено еще в апреле 2021 года, однако опубликовано лишь сейчас, в нем не указано, когда осуществлялась программа и действуют ли она на данный момент.
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в мире, уильям бернс, сша, центральное разведывательное управление (цру)
10:20 11.02.2022
 
В США призвали ЦРУ рассекретить программу по сбору данных американцев

Сенаторы Уайден и Хайнрих призвали ЦРУ рассекретить программу по сбору данных американцев

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Капитолия США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Сенаторы США Рон Уайден и Мартин Хайнрих заявили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) осуществляло секретную программу по сбору данных американцев и призвали ведомство раскрыть информацию о программе.
"ЦРУ секретно осуществляло собственную программу... Это было сделано полностью вне правовой базы, которая, по мнению конгресса и общественности, регулирует этот сбор... Этот простой факт скрывался от общества и конгресса", - говорится в письме сенаторов, частично опубликованном на сайте Уайдена.
Письмо было адресовано директору Национальной разведки Аврил Хэйнс и директору ЦРУ Уильяму Бернсу.
Сенаторы заявили, что общественность имеет право знать "отношение ЦРУ к своим источникам и правовую основу для сбора" информации, типы и объем собранных данных об американцах, а также правила, которые регулируют хранение, распространение и обработку этой информации. Письмо было отправлено еще в апреле 2021 года, однако опубликовано лишь сейчас, в нем не указано, когда осуществлялась программа и действуют ли она на данный момент.
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В миреУильям БернсСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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