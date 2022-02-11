https://ria.ru/20220211/dannye-1772215332.html

В США призвали ЦРУ рассекретить программу по сбору данных американцев

В США призвали ЦРУ рассекретить программу по сбору данных американцев - РИА Новости, 11.02.2022

В США призвали ЦРУ рассекретить программу по сбору данных американцев

Сенаторы США Рон Уайден и Мартин Хайнрих заявили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) осуществляло секретную программу по сбору данных американцев РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:20

2022-02-11T10:20

2022-02-11T10:20

в мире

уильям бернс

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Сенаторы США Рон Уайден и Мартин Хайнрих заявили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) осуществляло секретную программу по сбору данных американцев и призвали ведомство раскрыть информацию о программе."ЦРУ секретно осуществляло собственную программу... Это было сделано полностью вне правовой базы, которая, по мнению конгресса и общественности, регулирует этот сбор... Этот простой факт скрывался от общества и конгресса", - говорится в письме сенаторов, частично опубликованном на сайте Уайдена.Письмо было адресовано директору Национальной разведки Аврил Хэйнс и директору ЦРУ Уильяму Бернсу.Сенаторы заявили, что общественность имеет право знать "отношение ЦРУ к своим источникам и правовую основу для сбора" информации, типы и объем собранных данных об американцах, а также правила, которые регулируют хранение, распространение и обработку этой информации. Письмо было отправлено еще в апреле 2021 года, однако опубликовано лишь сейчас, в нем не указано, когда осуществлялась программа и действуют ли она на данный момент.

https://ria.ru/20220118/lnr-1768467328.html

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в мире, уильям бернс, сша, центральное разведывательное управление (цру)