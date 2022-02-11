https://ria.ru/20220211/comedy-1772038494.html

Крис Эванс и Эдриан Броуди сыграют в романтической комедии

Крис Эванс и Эдриан Броуди сыграют в романтической комедии - РИА Новости, 11.02.2022

Крис Эванс и Эдриан Броуди сыграют в романтической комедии

Актеры Эдриан Броуди и Крис Эванс снимутся в романтической комедии "Ghosted" ("Призрак") производства Apple, сообщает Deadline. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T03:11

2022-02-11T03:11

2022-02-11T03:11

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ана де армас

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актеры Эдриан Броуди и Крис Эванс снимутся в романтической комедии "Ghosted" ("Призрак") производства Apple, сообщает Deadline.Вместе с ними в одной из главных ролей также появится Ана де Армас, которая станет одним из продюсеров вместе с Эвансом.Режиссер картины — Декстер Флетчер ("Рокетмен", "Богемская рапсодия", "Эдди "Орел"). Сценарием занимаются Ретт Риз и Пол Верник, которые ранее работали над "Дэдпулом" и комедийным хоррором "Добро пожаловать в Zомбилэнд". Детали сюжета не раскрывают. Но по данным Deadline, это будет некая "захватывающая история".Премьера фильма тоже пока не объявлена.

https://ria.ru/20220120/film-1768512307.html

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новости культуры, крис эванс, эдриан броуди , кино и сериалы, ана де армас