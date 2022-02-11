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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220211/comedy-1772038494.html
Крис Эванс и Эдриан Броуди сыграют в романтической комедии
Крис Эванс и Эдриан Броуди сыграют в романтической комедии - РИА Новости, 11.02.2022
Крис Эванс и Эдриан Броуди сыграют в романтической комедии
Актеры Эдриан Броуди и Крис Эванс снимутся в романтической комедии "Ghosted" ("Призрак") производства Apple, сообщает Deadline. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:11
2022-02-11T03:11
культура
новости культуры
крис эванс
эдриан броуди
кино и сериалы
ана де армас
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актеры Эдриан Броуди и Крис Эванс снимутся в романтической комедии "Ghosted" ("Призрак") производства Apple, сообщает Deadline.Вместе с ними в одной из главных ролей также появится Ана де Армас, которая станет одним из продюсеров вместе с Эвансом.Режиссер картины — Декстер Флетчер ("Рокетмен", "Богемская рапсодия", "Эдди "Орел"). Сценарием занимаются Ретт Риз и Пол Верник, которые ранее работали над "Дэдпулом" и комедийным хоррором "Добро пожаловать в Zомбилэнд". Детали сюжета не раскрывают. Но по данным Deadline, это будет некая "захватывающая история".Премьера фильма тоже пока не объявлена.
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новости культуры, крис эванс, эдриан броуди , кино и сериалы, ана де армас
03:11 11.02.2022
 
Крис Эванс и Эдриан Броуди сыграют в романтической комедии

Крис Эванс и Эдриан Броуди сыграют в романтической комедии

© AFP 2022 / Jon Kopaloff, Alberto PizzoliКрис Эванс и Эдриан Броуди
Крис Эванс и Эдриан Броуди - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / Jon Kopaloff, Alberto Pizzoli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актеры Эдриан Броуди и Крис Эванс снимутся в романтической комедии "Ghosted" ("Призрак") производства Apple, сообщает Deadline.
Вместе с ними в одной из главных ролей также появится Ана де Армас, которая станет одним из продюсеров вместе с Эвансом.
Режиссер картины — Декстер Флетчер ("Рокетмен", "Богемская рапсодия", "Эдди "Орел"). Сценарием занимаются Ретт Риз и Пол Верник, которые ранее работали над "Дэдпулом" и комедийным хоррором "Добро пожаловать в Zомбилэнд".
Детали сюжета не раскрывают. Но по данным Deadline, это будет некая "захватывающая история".
Премьера фильма тоже пока не объявлена.
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КультураНовости культурыКрис ЭвансЭдриан БроудиКино и сериалыАна де Армас
 
 
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