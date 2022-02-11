Чехия планирует поставлять Украине дополнительное оружие
Глава МИД Чехии Липавский: правительство планирует продолжить поставки оружия Украине
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что после решения предоставить Киеву артиллерийские снаряды правительство страны планирует продолжить поставлять оружие Украине.
"Пока не знаю, в какой именно форме это будет, но у нашего правительства есть политическая воля помочь Украине выстоять в этом кризисе. Часть этих усилий направлена на то, чтобы изменить "расчеты потерь" для (президента РФ Владимира - ред.) Путина, чтобы он принял решение не нападать на Украину физически", – сказал глава МИД Чехии в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.
По его словам, в чешском обществе не было дискуссий о том, предоставлять ли Украине снаряды. "Конечно, у людей могут быть разные мнения, но по вопросу поставки оружия Украине вообще не было политических дебатов. Поэтому я рад, что в конце концов Чехия присоединилась к клубу государств, которые помогают Украине таким образом. Как вы уже упомянули, это делают не все государства. Но клуб у нас неплохой - мы там вместе с США, Великобританией, Польшей, странами Балтии", - сказал министр.
Липавский объяснил, что Чехия помогает Украине, потому что эти события влияют на Центральную Европу. "Меняется миграция, экономическое взаимодействие – все меняется. Мы с вами в близком соседстве, поэтому все, что происходит у вас, имеет для нас значение", - заметил министр.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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