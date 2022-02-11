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Чехия планирует поставлять Украине дополнительное оружие
Чехия планирует поставлять Украине дополнительное оружие - РИА Новости, 11.02.2022
Чехия планирует поставлять Украине дополнительное оружие
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что после решения предоставить Киеву артиллерийские снаряды правительство страны планирует продолжить поставлять оружие... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:48
2022-02-11T14:48
дмитрий песков
россия
чехия
франция
нато
мид чехии
украина
в мире
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что после решения предоставить Киеву артиллерийские снаряды правительство страны планирует продолжить поставлять оружие Украине.Кабмин Чехии в начале февраля принял решение о выделении Украине в качестве подарка 4 тысяч артснарядов калибром 152 миллиметра на 37 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов)."Пока не знаю, в какой именно форме это будет, но у нашего правительства есть политическая воля помочь Украине выстоять в этом кризисе. Часть этих усилий направлена на то, чтобы изменить "расчеты потерь" для (президента РФ Владимира - ред.) Путина, чтобы он принял решение не нападать на Украину физически", – сказал глава МИД Чехии в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.По его словам, в чешском обществе не было дискуссий о том, предоставлять ли Украине снаряды. "Конечно, у людей могут быть разные мнения, но по вопросу поставки оружия Украине вообще не было политических дебатов. Поэтому я рад, что в конце концов Чехия присоединилась к клубу государств, которые помогают Украине таким образом. Как вы уже упомянули, это делают не все государства. Но клуб у нас неплохой - мы там вместе с США, Великобританией, Польшей, странами Балтии", - сказал министр.Липавский объяснил, что Чехия помогает Украине, потому что эти события влияют на Центральную Европу. "Меняется миграция, экономическое взаимодействие – все меняется. Мы с вами в близком соседстве, поэтому все, что происходит у вас, имеет для нас значение", - заметил министр.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772282666.html
https://ria.ru/20220211/koloniya-1772240370.html
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дмитрий песков, россия, чехия, франция, нато, мид чехии, украина, в мире
14:48 11.02.2022
 
Чехия планирует поставлять Украине дополнительное оружие

Глава МИД Чехии Липавский: правительство планирует продолжить поставки оружия Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что после решения предоставить Киеву артиллерийские снаряды правительство страны планирует продолжить поставлять оружие Украине.
Кабмин Чехии в начале февраля принял решение о выделении Украине в качестве подарка 4 тысяч артснарядов калибром 152 миллиметра на 37 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов).
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"Пока не знаю, в какой именно форме это будет, но у нашего правительства есть политическая воля помочь Украине выстоять в этом кризисе. Часть этих усилий направлена на то, чтобы изменить "расчеты потерь" для (президента РФ Владимира - ред.) Путина, чтобы он принял решение не нападать на Украину физически", – сказал глава МИД Чехии в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.
По его словам, в чешском обществе не было дискуссий о том, предоставлять ли Украине снаряды. "Конечно, у людей могут быть разные мнения, но по вопросу поставки оружия Украине вообще не было политических дебатов. Поэтому я рад, что в конце концов Чехия присоединилась к клубу государств, которые помогают Украине таким образом. Как вы уже упомянули, это делают не все государства. Но клуб у нас неплохой - мы там вместе с США, Великобританией, Польшей, странами Балтии", - сказал министр.
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Липавский объяснил, что Чехия помогает Украине, потому что эти события влияют на Центральную Европу. "Меняется миграция, экономическое взаимодействие – все меняется. Мы с вами в близком соседстве, поэтому все, что происходит у вас, имеет для нас значение", - заметил министр.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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