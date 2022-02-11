https://ria.ru/20220211/buduschee-1772183235.html

Козак: никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом

Козак: никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом - РИА Новости, 11.02.2022

Козак: никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом

Никому неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак журналистам по итогам... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T03:01

2022-02-11T03:01

2022-02-11T03:01

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Никому неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак журналистам по итогам переговоров политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) по украинскому урегулированию."Позиция Киева по этому вопросу, каким они видят Донбасс после завершения конфликта в составе Украины, никому не известна. Вы не найдете ни в нормандском формате, ни в минском переговорном процессе ответов на этот вопрос... Они держат это в секрете уже восемь лет", - сказал Козак.

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