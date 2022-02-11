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Козак: никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом
Козак: никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом - РИА Новости, 11.02.2022
Козак: никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом
Никому неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак журналистам по итогам... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:01
2022-02-11T03:01
2022-02-11T03:01
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Никому неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак журналистам по итогам переговоров политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) по украинскому урегулированию."Позиция Киева по этому вопросу, каким они видят Донбасс после завершения конфликта в составе Украины, никому не известна. Вы не найдете ни в нормандском формате, ни в минском переговорном процессе ответов на этот вопрос... Они держат это в секрете уже восемь лет", - сказал Козак.
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Козак: никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом
Замглавы АП России Козак: никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом