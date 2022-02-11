https://ria.ru/20220211/broshka-1772310253.html

Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошку в виде весов

Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошку в виде весов - РИА Новости, 11.02.2022

Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошку в виде весов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам решения регулятора по ключевой ставке брошку в виде весов. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:49

2022-02-11T15:49

2022-02-11T15:49

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам решения регулятора по ключевой ставке брошку в виде весов.В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо решил повысить ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.Журналисты банковского пула предполагают, что знак весов на броши свидетельствует о переходе к нейтральной денежно-кредитной политике.Первой брошью со смыслом, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, стала неваляшка в марте 2020 года - это была отсылка к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.С тех пор каждый раз после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке глава Банка России надевала тематическую брошку, которая иллюстрировала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.В прошлый раз, в декабре, глава ЦБ надевала брошь "Щелкунчик". Предполагалось, что это было символом разрешения сложных проблем, которые стоят перед ЦБ, и одновременно наступающего Нового года.

https://ria.ru/20220211/inflyatsiya-1772307447.html

https://ria.ru/20210917/signaly-1750433034.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина