Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/broshka-1772310253.html
Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошку в виде весов
Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошку в виде весов - РИА Новости, 11.02.2022
Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошку в виде весов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам решения регулятора по ключевой ставке брошку в виде весов. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:49
2022-02-11T15:49
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772309400_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_d97543778c2233d0529e571afcd7cc71.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам решения регулятора по ключевой ставке брошку в виде весов.В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо решил повысить ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.Журналисты банковского пула предполагают, что знак весов на броши свидетельствует о переходе к нейтральной денежно-кредитной политике.Первой брошью со смыслом, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, стала неваляшка в марте 2020 года - это была отсылка к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.С тех пор каждый раз после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке глава Банка России надевала тематическую брошку, которая иллюстрировала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.В прошлый раз, в декабре, глава ЦБ надевала брошь "Щелкунчик". Предполагалось, что это было символом разрешения сложных проблем, которые стоят перед ЦБ, и одновременно наступающего Нового года.
https://ria.ru/20220211/inflyatsiya-1772307447.html
https://ria.ru/20210917/signaly-1750433034.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772309400_184:0:1001:613_1920x0_80_0_0_dbc88baf211eb49ce8aa4545420cac72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
15:49 11.02.2022
 
Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошку в виде весов

Глава Центробанка Набиуллина надела брошку в виде весов на традиционную пресс-конференцию

© Фото : пресс-служба Банка РоссииПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Фото : пресс-служба Банка России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам решения регулятора по ключевой ставке брошку в виде весов.
В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо решил повысить ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 15:37
Набиуллина заявила о пике инфляции в России
Журналисты банковского пула предполагают, что знак весов на броши свидетельствует о переходе к нейтральной денежно-кредитной политике.
Первой брошью со смыслом, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, стала неваляшка в марте 2020 года - это была отсылка к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.
С тех пор каждый раз после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке глава Банка России надевала тематическую брошку, которая иллюстрировала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.
В прошлый раз, в декабре, глава ЦБ надевала брошь "Щелкунчик". Предполагалось, что это было символом разрешения сложных проблем, которые стоят перед ЦБ, и одновременно наступающего Нового года.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября 2021, 00:41
Набиуллина рассказала о своем отношении к сигналам в виде брошек
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала