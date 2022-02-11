https://ria.ru/20220211/britaniya-1772380938.html

Британия вывозит сотрудников посольства из Киева

Британия вывозит сотрудников посольства из Киева - РИА Новости, 11.02.2022

Британия вывозит сотрудников посольства из Киева

МИД Великобритании рекомендует своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, следует из обновлённой рекомендации по путешествиям, опубликованной... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T21:34

2022-02-11T21:34

2022-02-11T22:02

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ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. МИД Великобритании рекомендует своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, следует из обновлённой рекомендации по путешествиям, опубликованной ведомством."Министерство рекомендует воздерживаться от любых поездок на Украину. Гражданам Великобритании, находящимся на Украине, следует уехать сейчас, пока еще доступен коммерческий транспорт", - заявили в британском МИД.Отмечается, что с января 2022 года "наращивание российских войск на границах Украины усилило угрозу военных действий". "В связи с этой возросшей угрозой МИД принял решение о дальнейшем вывозе сотрудников посольства из Киева. Посольство остается открытым, но не сможет оказывать личную консульскую помощь", - отмечается в сообщении.В британском МИД добавили, что "любые военные действия России на Украине серьезно повлияют на способность посольства Великобритании в Киеве оказывать консульскую помощь". "Гражданам Великобритании не следует ожидать усиления консульской поддержки или помощи в эвакуации в этих обстоятельствах", - подчеркнули в ведомстве.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

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в мире, киев, великобритания, нато, россия, украина