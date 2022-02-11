Воронежский бизнесмен пригласил главу МИД Британии посетить регион
Воронежский Бизнесмен Наумов пригласил главу МИД Британии Трасс посетить регион
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Председатель Воронежского регионального союза предпринимателей "Опора", основатель музея "Петровские корабли" в Воронеже Сергей Наумов пригласил главу МИД Британии Лиз Трасс посетить область и готов показать ей места, где когда-то работали ее соотечественники.
"Я искренне приглашаю министра иностранных дел Великобритании посетить нашу Воронежскую область, чтобы она ощутила, что это за область, в какой стране находится. Мы ей будем рады", - сказал Наумов РИА Новости.
По его словам, прежде всего он показал бы главе МИД Британии карту России с Воронежской областью, чтобы было понятно, где регион расположен "в масштабах страны".
"Во-вторых, я бы показал наши исторические достопримечательности, в которых англичане очень здорово ценят места, где был Петр I. Все осталось. Я бы показал, где жил Петр, где работал и в том числе где работали ее соотечественники, которые большой вклад внесли в развитие России, в ту бытность. Низкий им поклон", - добавил собеседник агентства.
В четверг источник РИА Новости сообщил, что во время переговоров главы МИД Великобритании с российским коллегой Сергеем Лавровым у них возникла дискуссия по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной. В ходе нее Лавров спросил Лиз Трасс, признает ли Лондон суверенитет над Воронежской и Ростовской областями. На это она якобы ответила, что "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами".
Затем в Telegram-канале дипмиссии было размещено сообщение, что глава МИД Великобритании, говоря о Воронежской и Ростовской областях, думала, что речь идет об Украине.