https://ria.ru/20220211/brik-1772278280.html
Александр Збруев поделился воспоминаниями о Евгении Брик
Александр Збруев поделился воспоминаниями о Евгении Брик - РИА Новости, 11.02.2022
Александр Збруев поделился воспоминаниями о Евгении Брик
Актриса Евгения Брик всегда выделялась, в ней сочетались красота, ум и талант, она могла бы сделать еще очень многое, сказал РИА Новости актер Александр Збруев, РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:00
2022-02-11T14:00
2022-02-11T14:08
екатерина гордеева
валерий тодоровский
юлия ауг
культура
умерла евгения брик
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Актриса Евгения Брик всегда выделялась, в ней сочетались красота, ум и талант, она могла бы сделать еще очень многое, сказал РИА Новости актер Александр Збруев, который был преподавателем Брик во время ее учебы в ГИТИСе.Ранее журналистка Екатерина Гордеева сообщила в Facebook, что Брик ("Стиляги", "Оттепель", "Географ глобус пропил") скончалась на 41-м году жизни. Позже это подтвердила РИА Новости актриса Юлия Ауг, добавив, что у Брик была онкология."Она была замечательной студенткой. Талантливая, красивая. Душевный и чистый человек. Это сочетание какой-то женской красоты, ума и таланта одновременно — это большая редкость. Где бы она ни появлялась, она всегда была очень заметна — я имею в виду на сцене или в кино, будь то маленькая роль или побольше, она всегда восхищала всех зрителей и всегда оставалась в памяти", — рассказал Збруев РИА Новости.По его словам, Брик "могла бы сделать еще очень-очень много", и такой ранний уход — "трагедия и шок" для него.Евгения Брик (Хиривская) — актриса театра и кино, супруга режиссера Валерия Тодоровского. Известна работами в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Елки 1914".
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РИА Новости
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РИА Новости
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екатерина гордеева, валерий тодоровский, юлия ауг, умерла евгения брик
14:00 11.02.2022 (обновлено: 14:08 11.02.2022)
Александр Збруев поделился воспоминаниями о Евгении Брик
Збруев о Брик: в ней сочетались красота, ум и талант, она могла бы сделать очень многое
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Актриса Евгения Брик всегда выделялась, в ней сочетались красота, ум и талант, она могла бы сделать еще очень многое, сказал РИА Новости актер Александр Збруев, который был преподавателем Брик во время ее учебы в ГИТИСе.
Ранее журналистка Екатерина Гордеева
сообщила в Facebook
, что Брик ("Стиляги", "Оттепель", "Географ глобус пропил") скончалась на 41-м году жизни. Позже это подтвердила РИА Новости актриса Юлия Ауг
, добавив, что у Брик была онкология.
"Она была замечательной студенткой. Талантливая, красивая. Душевный и чистый человек. Это сочетание какой-то женской красоты, ума и таланта одновременно — это большая редкость. Где бы она ни появлялась, она всегда была очень заметна — я имею в виду на сцене или в кино, будь то маленькая роль или побольше, она всегда восхищала всех зрителей и всегда оставалась в памяти", — рассказал Збруев РИА Новости.
По его словам, Брик "могла бы сделать еще очень-очень много", и такой ранний уход — "трагедия и шок" для него.
Евгения Брик (Хиривская) — актриса театра и кино, супруга режиссера Валерия Тодоровского
. Известна работами в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Елки 1914".