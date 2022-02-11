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Биография Евгении Брик

Биография Евгении Брик - РИА Новости, 11.02.2022

Биография Евгении Брик

Российская актриса Евгения Владимировна Брик (настоящая фамилия Хиривская) родилась 3 сентября 1981 года в Москве. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:30

2022-02-11T12:30

2022-02-11T12:30

справки

евгения брик

москва

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Российская актриса Евгения Владимировна Брик (настоящая фамилия Хиривская) родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Фамилию Брик взяла в честь прабабушки Софьи Брик как сценический псевдоним.В 2004 году окончила ГИТИС, где училась в мастерской Александра Збруева.В театре "Современник" играла в спектакле "Посвящается Ялте" (2014), а также в антрепризе "За закрытой дверью".Работала манекенщицей во Всесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком Мосту.Была ведущей ночной программы на радио "Маяк".В кино начала сниматься в начале 2000-х годов. Сыграла главные роли в телефильмах"Граф Монте-Негро" (2005), "Любовь как мотив" (2008), "С.С.Д." (2008), "Доставить любой ценой" (2011), "Долгий путь домой", "Москва никогда не спит" (оба - 2014), "Адаптация", "Оптимисты", "Садовое Кольцо" (все три - 2017), "Бомба" и Фантом (2020).Снималась также в таких картинах как "Марш Турецкого" (2002), "Каменская" (2003), "Тиски" (2007), "Стилягах" (2008), "Географ глобус пропил" (2013), "Оттепель" (2013), "Ёлки 1914" (2014), "Одесса" (2019) и др.В 2015 году сыграла главную роль в социальном клипе Димы Билана и супермодели и основателя фонда "Обнаженные сердца" Натальи Водяновой "Не молчи" – о людях с особенностями развития.11 февраля 2022 года стало известно, что Евгения Брик скончалась.С 2008 года Евгения Брик жила в США. Была замужем за режиссером, сценаристом и продюсером Валерием Тодоровским. У актрисы осталась дочь Зоя.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, евгения брик, москва