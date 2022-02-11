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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220211/brik-1772240798.html
Актриса Ауг назвала причину смерти Евгении Брик
Актриса Ауг назвала причину смерти Евгении Брик - РИА Новости, 11.02.2022
Актриса Ауг назвала причину смерти Евгении Брик
У актрисы Евгении Брик, скончавшейся на 41-м году жизни, было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие, поэтому для многих эта смерть... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:52
2022-02-11T13:25
культура
кино и сериалы
сша
россия
евгения брик
умерла евгения брик
юлия ауг
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. У актрисы Евгении Брик, скончавшейся на 41-м году жизни, было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие, поэтому для многих эта смерть стала шоком, рассказала РИА Новости актриса Юлия Ауг.Она добавила, что Брик "была потрясающая"."Для меня это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря", — сообщила Ауг.Евгения Брик (Хиривская) — актриса театра и кино, супруга режиссера Валерия Тодоровского. Известна работами в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Елки 1914".
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кино и сериалы, сша, россия, евгения брик, умерла евгения брик, юлия ауг
11:52 11.02.2022 (обновлено: 13:25 11.02.2022)
 
Актриса Ауг назвала причину смерти Евгении Брик

Актриса Ауг: об онкологическом заболевании актрисы Евгении Брик знали только самые близкие

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Евгения Брик
Актриса Евгения Брик - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. У актрисы Евгении Брик, скончавшейся на 41-м году жизни, было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие, поэтому для многих эта смерть стала шоком, рассказала РИА Новости актриса Юлия Ауг.

"О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком <…> Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие", — сказала Ауг.

Она добавила, что Брик "была потрясающая".
"Для меня это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря", — сообщила Ауг.
Евгения Брик (Хиривская) — актриса театра и кино, супруга режиссера Валерия Тодоровского. Известна работами в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Елки 1914".
Актриса Евгения Брик
Вчера, 11:04Культура
Стали известны подробности смерти актрисы Евгении Брик
 
КультураКино и сериалыСШАРоссияЕвгения БрикУмерла Евгения БрикЮлия Ауг
 
 
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