https://ria.ru/20220211/brik-1772240798.html

Актриса Ауг назвала причину смерти Евгении Брик

Актриса Ауг назвала причину смерти Евгении Брик - РИА Новости, 11.02.2022

Актриса Ауг назвала причину смерти Евгении Брик

У актрисы Евгении Брик, скончавшейся на 41-м году жизни, было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие, поэтому для многих эта смерть... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:52

2022-02-11T11:52

2022-02-11T13:25

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евгения брик

умерла евгения брик

юлия ауг

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. У актрисы Евгении Брик, скончавшейся на 41-м году жизни, было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие, поэтому для многих эта смерть стала шоком, рассказала РИА Новости актриса Юлия Ауг.Она добавила, что Брик "была потрясающая"."Для меня это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря", — сообщила Ауг.Евгения Брик (Хиривская) — актриса театра и кино, супруга режиссера Валерия Тодоровского. Известна работами в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Елки 1914".

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