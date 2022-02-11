https://ria.ru/20220211/borsch-1772180160.html
Исследование: "индекс борща" на Украине за год вырос на 30 процентов
Исследование: "индекс борща" на Украине за год вырос на 30 процентов - РИА Новости, 11.02.2022
Исследование: "индекс борща" на Украине за год вырос на 30 процентов
Набор продуктов для приготовления борща подорожал на Украине за год более чем на 30%, свидетельствуют данные исследование "Офиса эффективного регулирования"... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T01:26
2022-02-11T01:26
2022-02-11T01:26
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КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Набор продуктов для приготовления борща подорожал на Украине за год более чем на 30%, свидетельствуют данные исследование "Офиса эффективного регулирования" (BRDO)."80,92 грн (2,89 доллара – ред.) — столько в феврале 2022 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с февралем 2021 года – 62,06 грн (2,22 доллара – ред.) – цена выросла более чем на 30%", – сообщается на сайте организации.Отмечается, что все ингредиенты за год подорожали в разной степени: от 5% до 284,4%. В частности, свекла и морковь подорожали более чем вдвое, капуста – почти в четыре раза, картофель – на 5,5%, свинина – на 12,03%, сметана – на 8,78%, сообщает BRDO.
https://ria.ru/20220203/indeks-1770786149.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина
Исследование: "индекс борща" на Украине за год вырос на 30 процентов
Исследование BRDO показало, что "индекс борща" на Украине за год вырос на 30 процентов
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости.
Набор продуктов для приготовления борща подорожал на Украине за год более чем на 30%, свидетельствуют
данные исследование "Офиса эффективного регулирования" (BRDO).
"80,92 грн (2,89 доллара – ред.) — столько в феврале 2022 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с февралем 2021 года – 62,06 грн (2,22 доллара – ред.) – цена выросла более чем на 30%", – сообщается на сайте организации.
Отмечается, что все ингредиенты за год подорожали в разной степени: от 5% до 284,4%. В частности, свекла и морковь подорожали более чем вдвое, капуста – почти в четыре раза, картофель – на 5,5%, свинина – на 12,03%, сметана – на 8,78%, сообщает BRDO.