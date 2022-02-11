https://ria.ru/20220211/borsch-1772180160.html

Исследование: "индекс борща" на Украине за год вырос на 30 процентов

Исследование: "индекс борща" на Украине за год вырос на 30 процентов - РИА Новости, 11.02.2022

Исследование: "индекс борща" на Украине за год вырос на 30 процентов

Набор продуктов для приготовления борща подорожал на Украине за год более чем на 30%, свидетельствуют данные исследование "Офиса эффективного регулирования"... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T01:26

2022-02-11T01:26

2022-02-11T01:26

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769652779_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_ba2684d17682a9608eca023893fd4499.jpg

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Набор продуктов для приготовления борща подорожал на Украине за год более чем на 30%, свидетельствуют данные исследование "Офиса эффективного регулирования" (BRDO)."80,92 грн (2,89 доллара – ред.) — столько в феврале 2022 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с февралем 2021 года – 62,06 грн (2,22 доллара – ред.) – цена выросла более чем на 30%", – сообщается на сайте организации.Отмечается, что все ингредиенты за год подорожали в разной степени: от 5% до 284,4%. В частности, свекла и морковь подорожали более чем вдвое, капуста – почти в четыре раза, картофель – на 5,5%, свинина – на 12,03%, сметана – на 8,78%, сообщает BRDO.

https://ria.ru/20220203/indeks-1770786149.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина