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Новые достижения Украины: хлеб в Киеве уже вдвое дороже, чем в Москве

На Украине сравнили цены на продукты в Киеве и Москве - РИА Новости, 11.02.2022

Новые достижения Украины: хлеб в Киеве уже вдвое дороже, чем в Москве

Сайт "Страна.ua" сравнил цены на основные продукты питания в Москве и Киеве. Соответствующий ролик опубликован на YouTube. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T02:41

2022-02-11T02:41

2022-02-11T02:41

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москва

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ашан

ситуация на украине

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сайт "Страна.ua" сравнил цены на основные продукты питания в Москве и Киеве. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.Автор сопоставляла цены в магазинах сети "Ашан", работающей в обеих странах.Стоимость батона белого хлеба на Украине оказалась почти в два раза выше, чем в Москве. В Киеве "Нарезной" обойдется покупателю в 24,7 гривны (74 рубля), тогда как в Москве придется заплатить 30 рублей.Колбаса вареная – 500 грамм – киевскому покупателю обойдется в 76,4 гривны (205 рублей), московскому – 159 рублей. Украинским любителям куриного филе придется заплатить 119,9 гривны (322 рубля), российским – 277.Однако по ряду позиций цены в Киеве оказались ниже, чем в Москве. В частности, за картофель украинцам придется отдать 10,4 гривны (27 рублей), россиянам – 37. Также дешевле оказались помидоры: 54,9 гривны (147 рублей) против 201.А вот стоимость чая оказалась паритетной: 109,9 гривны (295 рублей) в Киеве, 298 в Москве.

https://ria.ru/20210410/produkty-1727650678.html

москва

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в мире, москва, киев, ашан, ситуация на украине