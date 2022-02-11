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Новые достижения Украины: хлеб в Киеве уже вдвое дороже, чем в Москве
На Украине сравнили цены на продукты в Киеве и Москве - РИА Новости, 11.02.2022
Новые достижения Украины: хлеб в Киеве уже вдвое дороже, чем в Москве
Сайт "Страна.ua" сравнил цены на основные продукты питания в Москве и Киеве. Соответствующий ролик опубликован на YouTube. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:41
2022-02-11T02:41
2022-02-11T02:41
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сайт "Страна.ua" сравнил цены на основные продукты питания в Москве и Киеве. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.Автор сопоставляла цены в магазинах сети "Ашан", работающей в обеих странах.Стоимость батона белого хлеба на Украине оказалась почти в два раза выше, чем в Москве. В Киеве "Нарезной" обойдется покупателю в 24,7 гривны (74 рубля), тогда как в Москве придется заплатить 30 рублей.Колбаса вареная – 500 грамм – киевскому покупателю обойдется в 76,4 гривны (205 рублей), московскому – 159 рублей. Украинским любителям куриного филе придется заплатить 119,9 гривны (322 рубля), российским – 277.Однако по ряду позиций цены в Киеве оказались ниже, чем в Москве. В частности, за картофель украинцам придется отдать 10,4 гривны (27 рублей), россиянам – 37. Также дешевле оказались помидоры: 54,9 гривны (147 рублей) против 201.А вот стоимость чая оказалась паритетной: 109,9 гривны (295 рублей) в Киеве, 298 в Москве.
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в мире, москва, киев, ашан, ситуация на украине
На Украине сравнили цены на продукты в Киеве и Москве
"Страна.ua": хлеб в Киеве стоит вдвое дороже, чем в Москве, а колбаса — на четверть
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Сайт "Страна.ua" сравнил цены на основные продукты питания в Москве и Киеве. Соответствующий ролик опубликован
на YouTube.
Автор сопоставляла цены в магазинах сети "Ашан
", работающей в обеих странах.
Стоимость батона белого хлеба на Украине оказалась почти в два раза выше, чем в Москве
. В Киеве
"Нарезной" обойдется покупателю в 24,7 гривны (74 рубля), тогда как в Москве придется заплатить 30 рублей.
Колбаса вареная – 500 грамм – киевскому покупателю обойдется в 76,4 гривны (205 рублей), московскому – 159 рублей. Украинским любителям куриного филе придется заплатить 119,9 гривны (322 рубля), российским – 277.
Однако по ряду позиций цены в Киеве оказались ниже, чем в Москве. В частности, за картофель украинцам придется отдать 10,4 гривны (27 рублей), россиянам – 37. Также дешевле оказались помидоры: 54,9 гривны (147 рублей) против 201.
А вот стоимость чая оказалась паритетной: 109,9 гривны (295 рублей) в Киеве, 298 в Москве.