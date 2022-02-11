https://ria.ru/20220211/berbok-1772322843.html

В Германии сделали "замечание" Бербок из-за ее поведения в Донбассе

В Германии сделали "замечание" Бербок из-за ее поведения в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2022

В Германии сделали "замечание" Бербок из-за ее поведения в Донбассе

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок должна отказаться от неуместных пиар-акций, вроде позирования перед фотографами в каске на контактной линии в Донбассе, и... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:38

2022-02-11T16:38

2022-02-11T16:38

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анналена бербок

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок должна отказаться от неуместных пиар-акций, вроде позирования перед фотографами в каске на контактной линии в Донбассе, и принудить Киев к деэскалации и выполнению минских договоренностей, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ Евгений Шмидт ("Альтернатива для Германии"), комментируя итоги вчерашней встречи в германской столице политических советников "нормандской четверки" по украинскому урегулированию (Россия, Украина, Франция, ФРГ).Ранее в Берлине прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франции, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам встречи, которая продолжалась почти девять часов, глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, предполагаемые минскими соглашениями. Итоговые документы не были подписаны, дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил в пятницу, что очередная встреча политсоветников нормандского формата запланирована в марте."Вчерашние немецко-французско-украинско-российские переговоры по выполнению минских соглашений в Берлине провалились. После двухлетнего перерыва, 26 января в Париже процесс, казалось, снова двинулся с места. Реализация минских соглашений является ключом к разрешению угрожающей... напряженности. Федеральное правительство должно убедительно и публично призвать украинское правительство предпринять шаги по выполнению минских соглашений. Среди них - автономия Донбасса и закон об амнистии", - сказал парламентарий.Он добавил, что в ходе визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок на Украину в начале недели ее украинский коллега публично заявил о том, что Киев "не намерен выполнять ключевые пункты Минска"."Вместо того чтобы потребовать соблюдения условий соглашения, госпожа Бербок хранит молчание и тем самым упускает еще одну возможность для деэскалации конфликта. Вместо этого министр иностранных дел Германии носит в пиар-целях каску (в ходе визита в сопровождении фотографов контактной линии 8 февраля – ред.), чтобы привлечь внимание прессы, это, очевидно, ее представление о политике мира. Такое воинственное поведение наносит ущерб урегулированию украинского конфликта и вредит мирным усилиям", - заявил Шмидт.Он добавил, что призывает канцлера ФРГ Олафа Шольца "ввиду драматической ситуации" более активно участвовать в урегулировании сложившегося кризиса. Шольц посетит на следующей неделе Москву и Киев.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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