https://ria.ru/20220211/bayden-1772382080.html

Беседа Байдена с европейскими лидерами продолжалась 1 час 19 минут

Беседа Байдена с европейскими лидерами продолжалась 1 час 19 минут - РИА Новости, 11.02.2022

Беседа Байдена с европейскими лидерами продолжалась 1 час 19 минут

Президент США Джо Байден переговорил с европейскими лидерами, беседа продолжалась один час и 19 минут, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T21:43

2022-02-11T21:43

2022-02-11T21:51

в мире

евросоюз

нато

украина

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил с европейскими лидерами, беседа продолжалась один час и 19 минут, сообщил пресс-пул Белого дома."Трансатлантический звонок президента Байдена начался в 11:02 (по времени Вашингтона) и закончился в 12:21. Официальное коммюнике... вскоре последует", - сказано в сообщении.Байден общался с коллегами из европейских стран, лидерами Евросоюза и НАТО. Считается, что темой дискуссии стала ситуация вокруг Украины.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, евросоюз, нато, украина, вашингтон (город), джо байден