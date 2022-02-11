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Беседа Байдена с европейскими лидерами продолжалась 1 час 19 минут
Беседа Байдена с европейскими лидерами продолжалась 1 час 19 минут - РИА Новости, 11.02.2022
Беседа Байдена с европейскими лидерами продолжалась 1 час 19 минут
Президент США Джо Байден переговорил с европейскими лидерами, беседа продолжалась один час и 19 минут, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T21:43
2022-02-11T21:43
2022-02-11T21:51
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вашингтон (город)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил с европейскими лидерами, беседа продолжалась один час и 19 минут, сообщил пресс-пул Белого дома."Трансатлантический звонок президента Байдена начался в 11:02 (по времени Вашингтона) и закончился в 12:21. Официальное коммюнике... вскоре последует", - сказано в сообщении.Байден общался с коллегами из европейских стран, лидерами Евросоюза и НАТО. Считается, что темой дискуссии стала ситуация вокруг Украины.
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в мире, евросоюз, нато, украина, вашингтон (город), джо байден
21:43 11.02.2022 (обновлено: 21:51 11.02.2022)
Беседа Байдена с европейскими лидерами продолжалась 1 час 19 минут
Беседа президента США Байдена с европейскими лидерами продолжалась 1 час 19 минут