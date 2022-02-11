https://ria.ru/20220211/bayden-1772374634.html

Это пустили в эфир? Рассекречен новый план Байдена по Украине

"Это пустили в эфир?" Американцы высмеяли оговорку Байдена об Украине - РИА Новости, 11.02.2022

Это пустили в эфир? Рассекречен новый план Байдена по Украине

Оговорка об Украине, которую американский президент Джо Байден допустил во время интервью телеканалу NBC, не осталась незамеченной комментаторами Twitter. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T20:38

2022-02-11T20:38

2022-02-11T21:33

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Оговорка об Украине, которую американский президент Джо Байден допустил во время интервью телеканалу NBC, не осталась незамеченной комментаторами Twitter.Во время интервью журналист высказал опасение, что новый призыв Белого дома к американцам покинуть Украину может привести к ситуации, похожей на эвакуацию граждан США из Афганистана в прошлом году. Байден в ответ заявил, что у США все равно "не было возможности" объединить ближневосточное государство. Однако он оговорился и назвал Афганистан сначала Украиной, а затем Ираком.Пользователей Twitter смутила фраза Байдена про провальную американскую попытку "объединить Украину". Многие рассудили, что президент и вовсе не ошибся, другие же посмеялись над ляпом."Вообще-то, он все правильно сказал с первого раза", — написал пользователь под постом правительственного служащего Томми Пиготта, обратившего внимание на слова Байдена."Если такое пустили в эфир, боюсь представить, что осталось в вырезанных материалах", — ответил другой."При просмотре этого видео я чувствую себя виноватым и даже сочувствую ему", — добавил еще один комментатор."Если Байдену так тяжело, может, он уже уйдет и закончит это шоу", — высказался под постом пользователь.Байден ранее призвал американцев покинуть Украину, предупредив, что ситуация там может быстро принять "сумасшедший оборот".Байден, которому в минувшем ноябре исполнилось 79 лет, регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.Администрация Байдена оказалась под критикой со всех сторон за хаос, многочисленные жертвы и скоропостижное падение марионеточного правительства, которыми сопровождался прошлогодний вывод американских войск и гражданского персонала из Афганистана.

https://ria.ru/20220211/bayden-1772306429.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768809837.html

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в мире, сша, джо байден, афганистан, украина