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Россия рассчитывает на Китай в восстановлении баланса сил, заявил Полянский
Россия рассчитывает на Китай в восстановлении баланса сил, заявил Полянский - РИА Новости, 11.02.2022
Россия рассчитывает на Китай в восстановлении баланса сил, заявил Полянский
Россия рассчитывает на поддержку Китая в установлении баланса сил с европейскими государствами и США, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:05
2022-02-11T09:05
2022-02-11T09:05
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нато
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дмитрий полянский
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китай
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ООН, 11 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Россия рассчитывает на поддержку Китая в установлении баланса сил с европейскими государствами и США, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы, разумеется, рассчитываем на поддержку Китая, поскольку это наш ближайший сосед, стратегический партнер", - сказал Полянский."У нас "всепогодные" отношения, которые позволяют вести диалог по самым сложным международным и иным вопросам и находить точки соприкосновения", - добавил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767807977.html
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восточная европа, сша, нато, в мире, дмитрий полянский, россия, китай
Россия рассчитывает на Китай в восстановлении баланса сил, заявил Полянский
Дипломат Полянский: Россия рассчитывает на Китай в восстановлении баланса сил с Западом